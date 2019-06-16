殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年6月17日~6月23日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

學業運方面，滿月發生在學業宮位，與木星合相，論文、報告會在此時塵埃落定，順利取得學分或學位。參加重要考試的白羊座，會得知自己分發到的學校，可望錄取比預期來得更理想的志願。

金錢運佳，天王星落在金錢宮位，無不良相位影響，會一直有賺外快的機會上門，零星的收益讓你荷包滿滿。此時會很想把正職辭掉，專心經營副業，然而副業收益目前並不穩定。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星與水星呈現合相，居家需特別注意電器、爐火的使用，門戶也要小心宵小入侵。與家人常會因為細故起爭執，此時家庭關係較不理想。

工作運方面，土星與冥王星合相在志業宮位，受到火星與水星的影響，對於目前的工作感覺沒有成就感，會想面試新工作，轉換跑道，但即便錄取了，也會對於對方開出的待遇有些猶豫。

感情運方面，在秘密宮位的海王星逐漸受到交流、溝通宮位金星以及海外宮位的木星影響，單身的白羊座，會尋求網路交友的方式，認識新對象，但此時當心遇到愛情騙子詐騙金錢。有伴侶的白羊座，會與喜歡的對象暫時需要遠距一段時間，會感覺比較寂寞。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與木星呈現合相，分期付款的債務可在此時清償，財務警報解除。手頭會感覺餘裕許多，會比較捨得花錢在奢侈與享受上。

工作運方面，天王星落在命宮，無不良相位影響，會想嘗試較為新型態的工作領域，會因此發現職業生涯有另一種可能性。某些金牛座會開始發展新的副業，收益居然比原來的正職更高。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的海王星與交流宮位的太陽影響，有些人接近你，跟你搞曖昧，其實是覬覦你的肉體或是金錢，與朋友之間肢體的界線要謹慎，當心陷入桃色陷阱。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星逐漸受到金錢宮位的金星與木星影響，會收到朋友的紅色炸彈，但你與對方並不那麼熟，禮金與出席都讓你感到尷尬，不知怎麼拿捏。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星進入命宮，在人際關係上會十分討喜，平時處理起來吃力不討好的工作，會有許多人站出來挺你。或是有許多人對你表示好感。

工作運方面，在志業宮位的海王星與火星、水星有良好連結，此時業績十分亮眼，在職場上表現令人矚目。然而海王星也同時受到夥伴宮位的木星影響，人紅易招嫉，當心一起合作的夥伴扯你後腿。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星、水星受到土星與冥王星影響，賺錢的速度總是跟不上花錢的速度，預期外的支出特別多，雖然收益看似有增加，但每個月要還的債與帳單都十分驚人，經濟壓力較大。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，會感覺到對方逼婚的壓力，但此時你還沒有準備好進入婚姻關係，此時會是這段戀情能否修成正果的關鍵，你必須要作出抉擇。有曖昧關係的雙子座，雙方關係會明朗化，進入交往階段。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，滿月落在工作宮位，與木星合相，完成一件重大的任務，成為你在職場上的代表作。某些巨蟹座在此時卸下職務，或是離開目前的工作，挖角或跳槽到更理想的單位去。

人際關係方面，天王星落在人際關係宮位，無不良相位影響，加入新的交友圈之後，發生許多有趣的事情，比起過去庸庸碌碌，你對於改變這個社會與世界的意識會更為強烈。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮位火星、水星受到感情宮位的土星、冥王星影響，對於冷暴力的忍耐已經到了極限，會主動找對方談判，正式分開。單身的巨蟹座，即便知道告白會失敗，也不想讓喜歡的人眼睜睜被別人搶走。

健康運方面，水星與木星合相在命宮，注意刀火燙傷見血光，感冒的機率也較高，呼吸系統會受感染。滿月發生在健康宮位，本週也很容易吃壞肚子，鬧腸胃炎，或是有消化不良的狀況，工作壓力大也容易胃痛。

獅子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會是人緣非常討喜的時期，有很多人會對你表達好感，或是站在你的立場聲援你。某些獅子座甚至會收到令你驚喜的禮物。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與在工作宮位的土星、冥王星有良好連結，會因為工作的關係，領到額外的津貼與獎金，手頭較為寬裕。然而海王星受到人際關係宮位的金星影響，此時可能會接到好友的紅色炸彈。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與木星呈現合相，會退出複雜的三角關係，讓自己的生活歸於平靜。某些獅子座戀情會被人橫刀奪愛，無預警被分手。有固定伴侶的獅子座，與另一半肉體關係不協調，使得某方肉體出軌。

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星受到水星與火星影響，工作太過勞，會想休個長假，調養身心靈的平衡。某些獅子座已經無法忍受在職場上種種不愉快，想辭去職務。受到大環境影響，此時被解僱裁員的機率也較高。

健康運方面，在健康宮位的土星、冥王星受到火星與水星的影響，工作壓力較大，身體有些慢性病慢慢浮現，泌尿系統有發炎的現象。精神狀況緊繃，總覺得很疲累，常常感到焦躁，常有失眠的狀況。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入志業宮位，在職場上表現優異，會成為眾人矚目的焦點，然而金星逐漸受到海王星與木星影響，此時也會有許多人眼紅嫉妒，要慎防小人扯你後腿。

學業運方面，天王星落在學業宮位，無不良相位影響。對某些冷門的學科產生興趣，會想選修相關的科系，很多人擔心這個決定會影響往後的發展，但你會十分開心地去研究。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星與冥王星受到水星與火星影響，發現目前交往的人，同時有好幾個曖昧對象，而陷入糾結，不知該不該離開這段關係。某些處女座的戀情會因為第三者介入而分手。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與木星合相，家中會有許多親戚朋友來打擾，讓你在家都不能放鬆，覺得厭煩。與家人容易因為某件事情而鬧情緒。甚至在此時離家出走。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、水星受到土星冥王星影響，容易與人因為情感方面的問題起口角，使你被一些人指責。情感上若是有些不愉快，盡量不要上網抒發，容易被酸民攻擊。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，天王星落在財務宮位，無不良相位影響，偏財運佳，可試試手氣。有投資習慣的天秤座，投資標的會不斷有紅利進帳。沒有投資習慣的天秤座，會有許多外快可接，賺些零用錢改善生活品質。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，遠行會獲得高規格的食宿款待，甚至會因為特殊身份獲得升等的待遇。某些天秤座會被外國人搭訕，異國桃花旺盛，甚至因此邂逅讓你怦然心動的對象。

本週須注意的部分：

感情運方面，天王星落在慾望宮位，總在激情過後，又很快回到冷淡的距離，會覺得自己只是對方肉體關係或金錢需求的備胎，卻無法脫離慾望的枷鎖，被喜歡的人需索無度。

工作運方面，在工作宮位的海王星逐漸受到金星與木星的影響，會需要到外地執行重要的任務，看似光鮮亮麗，但在外地很勞累。某些天秤座感覺目前的工作壓力較重，一直處在緊繃狀態，容易失眠，精神狀況比較躁鬱。

家庭運方面，在家宅宮位的土星與冥王星受到志業宮位的水星、火星影響，某些家人的狀況不佳，會需要你花很多心思分神照料，家人會希望你改變工作型態，或是干涉你想做的事情，使得你在理想與家庭之間難以抉擇。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，長期代步的交通工具會在此時壽終正寢，需要換新。此時容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單。需特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會有一筆債務或分期付款的帳單在此時清償，經濟狀況會輕鬆很多。某些天蠍座會因為手頭較為寬裕，會開始吃喝玩樂慶賀，不知不覺又浪費掉很多錢。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與海外宮位的水星、火星有良好連結，單身的天蠍座，可能藉由旅行或網路邂逅異國戀情。某些天蠍座可能會飄洋過海到海外追星、看演唱會，把錢與愛都敗在偶像身上。

本週須注意的部分：

溝通運方面，在溝通宮位的土星、冥王星受到水星與火星的影響，容易與酸民在網路上起衝突吵架，筆戰一些無意義的事情。某些天蠍座不論是在現實生活或是職場，總覺得與週遭的人溝通不良，有很多委屈都要吞忍下去。

工作運方面，水星與火星齊聚在海外宮位，這一陣子會需要頻繁地出差到外地，溝通一些麻煩的事務，會感覺語言的隔閡無法跨越，可能無功而返。沒有出差需求的天蠍座，在職場則會不斷被人挑剔專業能力，使你感到受挫較重。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入感情宮位，滿月發生在命宮，情感關係會在此時塵埃落定，目前雙方正處於熱戀狀態。單身的射手座會被家人介紹相親對象，原本覺得排斥，後來會發現對方是你的菜，而有一些心動。

工作運方面，天王星落在工作宮位，無不良相位影響。目前正投入一個實驗性質較高的產業，開發新商品，或嘗試各種可能性，雖然生活很有趣，卻也會陷入較沒有前景的恐慌感，工作並不穩定。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星與水星受到土星、冥王星影響，有許多小額的債務無法如期清償，造成財務破洞越來越大。目前收入並不穩定，無法有效率地理財。

健康運方面，火星與水星合相在疾厄宮位，呼吸系統容易感染發炎，許多射手座除了感冒之外，還併發出其他的疾病。滿月落在命宮，當心吃壞肚子得腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入工作宮位，同時受到滿月影響，階段性任務在此時結束，會放自己一個長假，稍微休息一陣子，才能繼續在職場衝刺。某些摩羯座，這陣子會悠閒很多，反而覺得很無聊，深怕自己工作能力停滯。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與命宮的土星、冥王星有良好連結，需要拋開一些包袱與責任，到外頭走走、看看，放鬆一下心靈，會發現過去好長一段時間你過度地虧待自己。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星和水星受到命宮的土星、冥王星影響，冷戰不能解決問題，如果還在乎對方，就該放下自己的主觀意識，好好與對方談談。不過有些摩羯座已經為時已晚，此時容易失去非常重要的人。

健康運方面，在健康宮位的金星逐漸受到木星、海王星影響，會是容易感染感冒病毒的時期，喉嚨可能因此發炎或失聲，滿月發生在精神宮位，本週睡眠品質不佳，容易失眠，情緒也會因此受到影響。

水瓶座：

整體運勢：

學習運方面，天王星落在學習宮位，無不良相位影響，參加重要考試與面試，會意外分發到自己沒想過的單位，不過這反而會讓你有機會接觸有挑戰性的學科。某些水瓶座則是會開始嘗試學習新奇的科目，探索新知讓你覺得有趣。

旅行運方面，天王星落在旅行宮位，無不良相位影響，這段時間會不斷地需要到外地出差、跑外勤，可趁機快閃當地重要景點朝聖，用非常短暫的時間旅遊一下當地，也覺得不虛此行。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到海王星與木星的影響，好不容易對某個人動心了，想進一步發展關係，卻發現對方可能同時跟好幾個人搞曖昧，你不過是他的備胎之一。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，在一個社群與某些人意見不合，可能因此引發劇烈爭執，某些水瓶座會在此時與這些人斷絕往來，或是離開一個團體。

工作運方面，在工作宮位的火星、水星，受到土星與冥王星影響，在職場扮演著吃力不討喜的角色，夾在上司與下屬之間兩面難為，此時會感到倦勤，可能會想提出辭呈。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與木星合相，某個職務會在此時功德圓滿，終於能離開目前的職務，轉換到更理想的單位去。某些雙魚座在此時會因為某個事件，讓許多人發現你不為人知的另一種能力。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會有一段比較慵懶的時間，可以宅在家中無所事事，此時會想整理一下居家環境，或是天天窩在床上追劇，某些雙魚座會與家人一起團聚，吃些好料，享受一下家庭的溫馨。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星、水星受到土星與冥王星影響，戀情被第三者介入，喜歡的對象被橫刀奪愛。某些雙魚座無預警被分手，此時不要只顧著哭，也許你會發現，對方早就移情別戀。同時有兩個對象在選擇的雙魚座，會落得兩頭落空的下場。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到水星與土星影響，對他人推心置腹，反而成為被利用的棋子，覺得人心險惡。某些雙魚座不知哪裡得罪別人，就被人封鎖，不懂自己究竟做錯了什麼，自我感覺很差。

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