端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 不知不覺又到了下半年，當大家在開始計畫端午假期出遊時，是不是會才驚覺一年一下子就過了一半呢？很多人應該年初的規劃放到現在都還沒著手吧！如果大家都有戚戚焉，那就是時間飛逝，我們都不太知道自己做了哪些事喔！這樣似乎會有點太渾渾噩噩過日子了～不過沒有關係！今天我們就以星座來看看，過了端午假期後，下半年運勢會越來越好，走向轉運的星座有哪些？讓大家再給自己前進努力的機會，不要放棄喔～

第五名-雙子座

雙子座在2019上半年屬於變動相當多的星座，桃花與職場上都相當精彩，上半年在職場上是非小人特別多，尤其在職場上會出現情緒稍微失控，與上司意見不合的想法，算是呈現比較不聰明的雙子座，無法好好思考應對方面的問題而造成衝突，而上半年雙子桃花來來去去，總是在快開花結果的瞬間突然滅火，讓他們相當懊惱，然而來到6月份下半年開始，雙子座運勢開始趨近平穩，經過上半年的工作磨練，雙子座開始貴人運大開，適合開始規劃未來的工作計畫，財運方面若從事業務的人也會因為人氣大漲而業績攀升，投資方面雙子座下半年相當適合以錢滾錢方式賺到荷包滿滿笑開懷，建議可投資龍頭類股。雙子座一掃上半年人事紛擾與感情雜症，還可能出現想好好穩定下來的念頭喔！

第四名-天秤座

今年天秤座因為有吉星分佈在他們最重要的人際與家庭宮位，讓他們今年人緣自然是旺到破表，不過以天秤全部都要公平的對待，上半年就可能出現無法平均分配的問題，人緣好到無法擋的同時，經濟方面開銷自然提高，而且身邊有另一半的人，一定常常冷落對方，必須跑去加班應酬趕攤，這樣旺到不行的天秤在上半年，容易因為事情安排不周惹人討厭，不過來到下半年，天秤座的好人氣開始提升為貴人相助運，在他們忙得無法開交之際，會突然出現有長輩或上司來銜接他們的業務安排，讓天秤開始下班年走運籌帷幄的狀態，只要懂得善用人際去協調，將會是事業突飛猛進的時刻，下半年想要創業的天秤座，建議多多把握喔！

第三名-天蠍座

2019上半年天蠍座比較呈現起伏不定的狀態，雖然事業與感情都看似穩穩成長，但其實很多感情都是呈現空心狀態，讓好勝心作祟的天蠍座常常處於心事無人知的哀傷，而上半年單身的天蠍座，其實也有不少愛的火苗在滋長，不過他們的發展有兩種，一種就是上半年掛掉，一種就是修成正果下半年開始滋長開花，事業財運方面上半年屬於標準之上的穩定成長，但會一直想追尋更多機會與副業，然而，天蠍座的心願全被老天爺給聽見了，他們在下半年就開啟超旺財運，他們將會出現與自己工作結合的不少機會，只要天蠍座平時有在努力自我訓練與充實，他們下半年會因合作關係出現副業，所以天蠍座的朋友們一定要加緊充實自己呦！

第二名-水瓶座

水瓶座多變善感的個性在2019年上半年展露無遺，他們會出現人生方向的抉擇，或者轉換事業跑道陷入焦慮的狀態，因此，會讓水瓶座的人在上半年職場態度容易出現倦態而且魂不守舍，因此上半年他們需要很多精神寄託，例如在感情方面需要肩膀，搞不好因此上半年一堆水瓶座的人莫名昏頭結婚去了，大家也許可以觀察看看，而來到下半年，恭喜水瓶座的你們，突然會有種大夢初醒的感覺，不止如此，下半年水瓶座的人海外工作機會增加，若是一直想要向海外求職或做生意的水瓶座，很適合在下半年腦袋清醒時做出正確的判斷喔！也可多進修學習！外加其實很愛賺錢的水瓶座、在下半年財運也很好，建議適合投資增值型物件，例如房地產、珠寶、古董可創造更可觀財富，而曾經被欠錢的水瓶座在下半年還有機會把錢拿回來喔～

第一名-射手座

2019對人生多姿多彩的射手座來說，可說是更為精彩的一年，今年上半年射手座工作與桃花不斷，在事業上早已出現不少的合作機會，與新事業版圖開發，而2019年下半年射手座的好運一波接著一波，但是若是流連在娛樂消遣無法成長，射手座就很有可能錯失本年下半年度更多的好機會！建議射手座下半年可以花更多心思在事業上，將自己口說的強項執行為實際的工作操作，或者開始學習企劃提案，你們會因此在事業版圖上有更成熟的拓展，職場方面，也可大膽與主管討論加薪升遷，都會獲得不錯的回應，錢財方面射手座容易花錢的個性，在下半年會找出適合自己的方式做儲蓄，讓你開始學會規劃理財喔！感情方面有機會與好緣份修成正果，建議要好好珍惜與把握喔！