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絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

2019年很快就要進入下半年了。你的哪些運勢有機會由弱變強呢？或者你能扭轉哪些運勢？科技紫微網根據生命靈數，為你分析下半年會絕地反攻的運勢。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

　

生命靈數1

桃花盛開，愛情運由弱轉強

下半年你的愛情運可望由弱轉強，感情進展順利。單身者的桃花綻放，將忘掉過去，重新開始。你會把關注點放到自己身上，做更好的自己，而非總是盯著異性，這一來可獲得良緣。有伴侶者，對伴侶的責任感轉強，願意為了對方而犧牲付出，且更懂得理解和包容對方。也正因如此，感情升溫機率高，互動更甜蜜，彼此更珍惜。

　

生命靈數2

人脈暢通，貴人運強

上半年人際受阻，遇到困難時多是靠自己，難得人助。而下半年，貴人運逐漸轉強，人脈暢通。有機會與老友重逢，獲得事業、投資理財方面的重要資訊，讓你茅塞頓開，得以突破盲點。在遇到緊急狀況、或是突如其來的變數時，也多能獲得貴人相助，幫你擺平困難。年輕人、晚輩特別容易成為你的貴人，要好好把握。

　

生命靈數3

商機不斷，有利投資

原本上半年投資無望，難有商機，別擔心，下半年財運轉旺，賺錢能力逐漸轉強，生財門路多多，有利投資理財。亦有機會憑藉快速果斷的直覺力，在紛亂複雜的投資領域殺出一條血路，並能獲得不少即時收益。只是光憑直覺投資的風險極大，應見好就收，且需耐心分析市場，留意貴重物資類的積累、收藏，方可穩贏。

　

生命靈數4

事業機會突顯，宜主動把握

上半年事業阻礙頗多，下半年運勢反轉，機會突顯，有機會擔任要職，發揮組織領導力，一展抱負。此運對於積極開拓、敢為人先者特別有利，你需要主動把握眼前出現的機會，大膽嘗試，勇於承擔責任，這一來，事業可望更上一層樓。入冬後業務推進相對較慢，也易遇到一些難搞的客戶，但多能憑藉熱情與執著而化險為夷，得以圓滿。

　

生命靈數5

親和力強，交友順利

你的上半年過得行單影隻，很多時候都得獨自面對問題，內心孤寂而淒涼。你很想有個知心朋友或同伴，不管是交心、哈拉、甚至只是默默陪伴，都能讓你感覺溫暖。其實你沒有這麼孤單，下半年你就有機會告別孤獨，獲得真朋友、好夥伴的機率非常高。下半年不管交友、戀愛都會順利，且易獲得真友情、真愛，需好好把握，切不可因否定而自我封閉。

　

生命靈數6

健康運提升，神清氣爽

上半年你的身體健康狀況有些狀況，也許寢不安、食無味；也許精神萎靡，易生病。不過，進入下半年後，你的健康運大反轉，精神狀態由陰轉晴，神清氣爽，幹勁十足，各方面的運勢也隨之提升。久病者也易得好心人相助，遇到良醫的機率很高。得到醫術高明者診治，病痛可以緩解，甚至治癒。一定要好好把握健康好運，切不可諱疾忌醫唷。

　

生命靈數7

人氣轉強，名聲彰顯

上半年原本運勢不明，不但難有表現機會，還易招惹是非，流言纏身。進入下半年後，運勢逐漸變得明朗，誤解消除，流言停息。原本不看好你的人，在瞭解真相後，都轉而支持你、甚至力挺你。你將有機會澄清自己與表現自己，好名聲、好名氣將會彰顯，人氣有越來越旺盛的趨勢。然而切不可好大喜功，行事需低調些、務實些，才能維持好運。

　

生命靈數8

職場順利，小人遠離

上半年職場運勢雖然不算太糟，但有小人出沒，讓你的工作難以推進，還易替人背黑鍋。下半年運勢轉強，小人遠離，貴人加持，工作能力突顯，易獲得上司的信任與肯定。越到年底，趨勢越旺，工作越順利，還有機會在競爭中脫穎而出，獲得伯樂的青睞和邀約。值得注意的是，下半年舊友、老同事最有可能成為你的職場貴人，好好把握。

　

生命靈數9

夢想成真，驚喜不斷

上半年想做的事情太多，但過於忙碌加上運勢受阻，很多事情都止於想像，難以實現，停留在規劃階段。切勿放棄，下半年有撥雲見日之好運，停滯的事務可望順利啟動並推進。上半年任何想做又沒時間做的計畫，進入下半年後就落實執行吧。有好運加持，易夢想成真，收穫頗多，驚喜不斷。別瞻前顧後，把握良機，行動起來喔！

　

運勢有高低起伏，此時低，彼時旺。某方面的運勢低迷不振，另一個方向卻可能好運連連。所以，此路不通先擱置，旺運來時須把握，絕地也有逢生時！

　

【延伸閱讀】

下半年想趨吉避凶？必批流年運

日本人氣占，解讀你命運轉折點

　



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