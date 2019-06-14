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是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

2019年很快就要過完一半了。下半年你的感情有機會開花結果嗎？結婚大計是否可能實現？科技紫微網將從血型加星座的角度來說說，哪些人下半年有機會步入禮堂！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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O型雙魚座

感情甜蜜，論及婚嫁

今年下半年，你感性的一面突顯，情感進展穩定，與戀人之間有頗多心靈交流。彼此的想法、步調都頗一致，而且你與戀人都對這段感情用心付出，信任對方，認真承諾，願意為對方著想卻又不失自我。此時正是談婚事的好時期，特別是秋冬季節的感情最為甜蜜，雙方對婚姻的渴望強烈，有利步入婚姻殿堂，情定此生。

　

A型牡羊座

情真意切，開花結果

A型牡羊座的人，通常對愛不容易滿足，喜歡享受戀愛的感覺，不輕易允諾，感情不易定下來。不過，到了今年下半年，你的心越來越想要安定，渴望有個家庭，步入婚姻的慾望愈加強烈，使你很想許下一生的承諾。這個夢想成真的機率很高，甚至閃婚的機率也很高呢！即使原先你處於苦戀、單戀或是分分合合當中，下半年這段感情也可望撥雲見日，修成正果。

　

AB型天秤座

內心充盈，想要成家

AB型天秤座的人，面對愛情總是左右搖擺，權衡利弊得失，因此常在情海中浮沉、搖擺、試探，不斷與幸福擦肩而過。下半年由於你渴望擺脫這樣的愛情宿命，愛情運將急速上升。你感覺已遇到了那個讓你想要安穩下來、珍惜一輩子的人，內心一下子就被一種叫愛的東西填得滿滿當當。而且對方也和你一樣想要成家，一拍即合，結婚有望。

　

B型雙子座

感情堅實，未來可期

B型雙子座的人，下半年不再追求虛無飄渺的愛情，也不再沉迷於浪漫的愛情幻想中。你將搖身一變，不玩曖昧、不吹牛，重視承諾，說到做到。因為你特別想要安穩下來，所以變得務實了許多，愛情運也逐漸明朗，結婚運隨之降臨。年底有機會因為與戀人的感情堅實，雙雙想要成家，在雙方家人的信任、支持與祝福下，得以順利成婚。

　

AB型處女座

幸福攜手，婚緣已近

下半年AB型處女座的結婚運頗強，愛情甜蜜，感情順暢，想要跟對方私定終身的意願非常強烈，愛情可望開花結果。特別是深秋、初冬的時節，感情昇華，關係穩定，只要有一方表達想結婚的想法，就有機會開始推動婚姻大事。而且，先前看似不痛不癢、雲淡風輕的關係，也有可能在冬季閃電成婚唷。

　

【延伸閱讀】

不只感情事業！流年批七大運勢

靈視姓名，他已發出愛的訊號？

　



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愛情運結婚婚姻

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