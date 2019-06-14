【圖片心測】從冰淇淋哪裡開始吃？分析你的愛情面具

2019-06-14 14:36 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

在談情說愛時，特別是在追求階段、或戀愛初期，每個人或多或少都會戴著愛情面具，把最好的一面展現出來。接下來科技紫微網將從吃冰淇淋的習慣來分析你的愛情面具，也就是你在談感情時最想營造的個性。

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如附圖這樣的冰淇淋，你會從哪裡開始吃呢？請根據自己的喜好來選擇：

1、巧克力冰淇淋

2、草莓冰淇淋

3、香草冰淇淋

4、水果

結果分析：

選擇1、巧克力冰淇淋

愛情面具：溫暖、浪漫、充滿幻想。

先吃巧克力冰淇淋的你，談感情時特別容易把自己想像成一個溫暖之人。你盡量讓自己散發出溫暖的氛圍，並想辦法製造浪漫和驚喜，引領對方共同體驗一些新鮮、有趣、奇特的事情。你希望自己在對方眼裡是一個善解人意、有情趣、懂得關心、又帶一點神秘氣質的人，給對方多留下一些美好、夢幻的印象。

選擇2、草莓冰淇淋

愛情面具：柔情、優雅、可愛又甜蜜。

先吃草莓冰淇淋的你，在談感情時，最想在對方面前展現溫順體貼又充滿優雅的一面，希望對方能看到、感受到你的可愛與柔情。你會用可愛純情來吸引對方，用柔情似水來暖化對方，再試圖營造一些甜蜜、充滿夢幻的情境，讓對方沉迷其中。你希望對方跟你在一起時是快樂的、開心的；充滿著美好、又甜絲絲的。

選擇3、香草冰淇淋

愛情面具：新奇浪漫、清新自然、嘴甜心善。

你選擇先吃香草冰淇淋，代表你在談感情時最想要向對方展現新奇浪漫的一面；在穿衣打扮或是風格上，最好也能營造出一種清新自然的印象。與對方互動時，你會盡量表現得嘴甜心細，也許是說一些甜言蜜語，也許是製造一些幽默風趣的表達方式，以此來吸引對方；你可能會約對方前往荒野冒險，創造新鮮體驗，希望能讓對方感受到一種特別而有趣的氛圍。

選擇4、水果

愛情面具：真誠、實在而又情感豐富。

面對誘人的冰淇淋，你選擇先吃水果，說明你沒有太多的小心思。在談情說愛時，你最想釋放真誠的一面，想讓對方真真切切地看見你的好，感受到你的真心與愛意。你希望用實際行動來為對方付出，為對方分憂。你會約對方吃飯、遊玩，或是送一些實用又具意義的禮物給對方，以表達自己豐富、真切的情感。

為愛而展現自己較好的一面，固然有助於拉近彼此的距離。但，戴著面具談感情，總是比較不容易感受真心的交流，若想與他的心更貼近，一定要拿捏好分寸才行喔！

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