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前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有些人談起戀愛波折連連，也許是身分懸殊、不被看好，也許是有一些無法相守的因素，需要用極大的勇氣才能跨越阻礙。在愛情這條路上，哪些生肖容易遭逢情路坎坷，卻仍能邁向幸福的婚姻之路？下面就由科技紫微網為大家詳細解析。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖牛

消極被動，追愛辛苦

生肖屬牛的人，雖然對愛情有著美好的嚮往，但是反應和行動都慢半拍。想要愛情又害怕主動，只敢小心翼翼行動，得不到就放手認輸，如此的態度讓你在尋求愛情的路上浪費了太多的時間，容易錯失機會。雖然情路如此坎坷，但一旦獲得真愛，你的人生便會逆轉。你的責任心、堅持感、與全心付出的態度，都能使這份得來不易的愛情牢固堅貞，邁向幸福的婚姻之路。

　

生肖狗

追求完美情坎坷，忠心維護得幸福

生肖屬狗的人，對愛情太過理想化，追求完美，容易忽略現實問題，因此常在尋尋覓覓中與愛情擦肩而過。不過歷經磨難之後，你會更能看清現實，調整追愛的步伐。一旦有機會進入一段穩定的愛情關係後，你便會死心塌地，執著的守護這份愛情，那種全心全意默默付出的作風，會讓你的愛情關係穩定而健康的進展，終能擁有幸福的婚姻生活。

　

生肖虎

容易錯愛，愛對人後即幸福

生肖屬虎者對外表太在意，容易被表象所迷惑。由於動心速度快，因此特別容易把愛錯付。但是經歷過幾次挫敗的愛情、積累了愛情學分後，你就會更為理性務實，不再單憑直覺或是第一印象而匆匆投入一段感情，愛情將越走越順。有了經驗與沉澱，不再相信一見鍾情，慎重對待感情婚姻，終能擇得佳偶，迎接幸福。

　

生肖羊

不懂拒絕波折多，對象正確終順遂

生肖屬羊者頗招異性喜歡，又特別容易被感動，常常分不清是愛情還是友情，容易因為不懂拒絕、左右搖擺而陷入感情困擾，波折不斷。不過這也是因為沒有遇到對的那個人，才會諸多不如意，一旦遇到真愛，你的執著與勇氣就易被激發出來，能夠愛得勇敢而堅持。屆時愛情好運也會悄然降臨，將與對的人步入幸福而美好的婚姻。

　

每個人都有屬於自己的幸福。愛情過程中的挫折、坎坷不可怕，怕就怕在你心無希望，中途放棄。要相信「幸福可能會遲到，但是絕不會缺席」，必定會有一個適合你的好對象，與你共譜美好戀情！

　

【延伸閱讀】

首婚二婚都可算！紫微婚運詳析

全新讀牌術，解讀他對你的愛

　



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