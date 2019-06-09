永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

每個女人都希望青春永駐，最好外表可以永遠停留在28歲。然而，有些女人就是這麼好命，總讓人猜不透年紀。除了外在的保養，是不是有什麼秘訣，讓她們可以一直散發著青春無敵的氣息呢？趕快跟著科技紫微網來看看吧！

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TOP 1貪狼：心態美麗

貪狼為什麼可以保持青春呢？是因為心態永遠保持美麗。有句話說：「沒有醜女人，只有懶女人」。而對貪狼來講，她不只追求外在的明艷動人，更是從心態上相信自己是美麗的。她把維持美貌當作一個目標，開開心心地去執行，難怪看起來總是特別青春亮麗。

TOP 2天同：心態輕鬆

天同是個開心果，也是個福星，喜歡為別人帶來快樂，知足常樂，所以心態永遠保持輕鬆。所有不愉快的事，她都不容易往心裡堆疊，睡一覺就忘了，隔天醒來又是新的一天。心態越保持輕鬆，就越能維持青春的氣息。

TOP 3破軍：心態年輕

破軍是一顆耗星，衝動、喜變化，彷彿擁有無窮的能量。破軍坐命的女性，寧可接受挑戰，也不要一成不變。她永遠保持年輕時對世界的好奇心，所以外人看到的破軍，年紀再怎麼大，看起來都比她真實的年齡年輕很多，就是因為她的心態永遠是年輕的。

一個人的心態會影響外表，也會影響給人的印象。女性朋友們不妨參考這次上榜主星的獨門心法，讓自己從內而外常保青春無敵！

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