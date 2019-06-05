梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07 聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供



圖／unsplash 分享 facebook 時光飛逝2019已經度過一半了

你還在為了感情再煩惱嗎?

別氣餒還有半年可以把握

一起來讓塔羅牌指引你的感情運勢吧！

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。

請憑直覺選擇一張牌。 圖／梧桐塔羅提供 分享 facebook

NO.1

分享 facebook

選到這張牌的你，2019下半年的桃花運勢很旺喔！此牌代表著感情「穩定、順遂」之義，下半年的桃花強強滾啊！

單身的朋友，下半年脫離單身的機會非常高喔！現在還沒有對象的你，可以多留意身旁年紀比你大的對象，他正是你的正桃花，尤其九月中要多加注意，可別讓機會跑走了！

目前穩定交往的你，下半年你們的感情趨於穩定的狀態，類似老夫老妻的相處模式不是感情淡了而是更加濃厚，雙方更加了解對方，兩者心有靈犀喔，恭喜下半年的感情將會更加升溫喔！

NO.2

分享 facebook

2019下半年的桃花運勢挺坎坷的啊！此牌代表著「精疲力竭」的意思，想要在下半年感情順利的朋友，還是請多多保重啊！

單身的朋友，下半年依然維持單身，有桃花出現你也留不住，甚至是爛桃花啊！先不說什麼脫單不脫單了，你對感情也已心死，努力這麼久又一無所獲的感覺，糟糕透頂，不如一切平常心對待，下半年會更好過喔！

有對象的朋友們，下半年的感情猶如打場長期抗戰般，疲憊不堪、身心俱疲啊！你們常常為了許多事情爭執，大事也吵小事也爭，相處起來非常不開心，甚至讓你覺得還有必要維持這段感情嗎？請務必注意下半年的感情狀況，尤其七月中旬特別小心！

NO.3

分享 facebook

好的，選到這張牌的朋友，2019下半年的感情運勢依舊是苦守寒窯18年，望不到人來敲門呀！這張代表著「孤單、孤寂」的牌組，因此下半年的感情運勢真的很不樂觀啊！

單身的朋友，下半年也就是自己孤零零的一人，別說桃花會不會出現了，根本連個影子都沒有啊！梧桐建議你把重心放到別的地方比較實際！有些事情不是努力了就能有回報！感情還是隨緣、順其自然即可，可遇不可求啊！

有對象的朋友，下半年的感情要小心可能面臨分手回到單身的狀況態喔！並不是所有的結束都是壞事，而是你清楚明白看透了這段感情，擇你所愛而留之，你不想要的爛感情你能放下得乾乾淨淨，因此梧桐認為下半年非常適合整頓你的感情狀態，尤其在十月上旬是很適合的時機喔！

NO.4

分享 facebook

先恭喜選到這張牌的朋友2019年下半年的感情運勢可說是非常的好啊！上上籤！此牌代表著「熱情、豐收、美好」之意！趕快公告天下你的擇偶條件吧！

單身的朋友把握下半年的機會，想要脫離單身根本不是難事， 如果你說身旁都遇不到好對象怎麼辦，梧桐告訴你多注意身邊的人是不是有讓你覺得很有魅、好熱情、好奔放、好有活力的對象，這就是你下半年的重點對象囉！務必把握機會，想要脫離單身不是難事，尤其是八月下旬正是最適合告白的時候了！

有對象的朋友，在2019下半年你們的感情將會大大的增溫！過去相處不順的朋友們，將有重大的轉變，感情美好如初見時那般熱情奔放，彷彿現在才是這段感情真正的開始，而本就幸福洋溢的朋友們你們都感情已經無可挑剔了，有望在今年修成正果，步入禮堂，想要拼小寶寶的朋友們有望在下半年升格為準爸爸準媽媽喔！