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小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00聯合新聞網 文／小孟

圖／Pixabay
圖／Pixabay
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一講到「寵愛」二字，便不得不提到楊貴妃。她憑藉著嫵媚溫順，與過人的音樂才華，受到唐玄宗的百般寵愛，使得「六宮粉黛無顏色」。還雙雙跪在華清宮長生殿，對天盟誓：「在天願作比翼鳥、在地願為連理枝」，演繹了一場轟轟烈烈的愛情。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，另一半對我寵愛指數？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：Renata Lechner(Millennium Thoth Tarot)




A：寵愛指數100分(節制牌正位)

牌面上有一個女子，將左右手上的能量，放進大鍋子裡混合。

A：寵愛指數100分(節制牌正位)
A：寵愛指數100分(節制牌正位)
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這張牌表示你非常聰明，知道另一半喜歡自己什麼，當你把這個特質牢牢守住，感情自然能夠歷久彌新，做個人人稱羨的神仙伴侶。小孟老師在此提醒你，魚與熊掌不可兼得，好與壞取決於得失之間的拿捏，當你覺得這個人夠值得時，自然就沒什麼好遺憾了。

B：寵愛指數40分(吊人牌正位)

牌面上有一個男子，頭下腳上被倒吊著，全身只穿一條內褲。

B：寵愛指數40分(吊人牌正位)
B：寵愛指數40分(吊人牌正位)
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這張牌表示你總是用包容心，來接納另一半的缺點，但這樣容易讓自己受到委屈。例如：另一半的時間觀念不好，容易在約定好的時間遲到，有時還會因為其它事情，取消約定好的事物或改期。小孟老師在此建議你，主動告訴另一半你的感受，並向他提出你需要的協助。

C：寵愛指數20分(女祭司正位)

牌面上有一個女子，頭上戴的上弦月皇冠，散發一道又一道的光芒。

C：寵愛指數20分(女祭司正位)
C：寵愛指數20分(女祭司正位)
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這張牌表示你不擅於向另一半撒嬌，對方比較不會認為你需要被照顧。加上個性有時太過躁進，較易讓事情往不好方向發展。例如：另一半沒有顧慮到你的感受，你有可能會立刻生悶氣，甚至說出破壞關係的話。小孟老師在此建議你，當有不好的情緒出現時，務必先讓自己停下來緩和心情。

D：寵愛指數80分(太陽牌正位)

牌面上有二個小孩，展開蝴蝶般的翅膀，在太陽底下一起玩耍。

D：寵愛指數80分(太陽牌正位)
D：寵愛指數80分(太陽牌正位)
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這張牌表示你很重視家庭，特別是當你有了孩子以後，便會將大部份心力投注其中。當另一半感受到你的用心時，便會想要成為你的好幫手，一起好好守護這個家。小孟老師在此提醒你，你的個性很敏感細心，能觀察到很小的事物，但有時難免會鑽牛角尖，請適時的釋放內心壓力。

E：寵愛指數60分(力量牌正位)

牌面上有一個女子，左手拿著紅色玫瑰，坐在氣宇軒昂的獅子上。

E：寵愛指數60分(力量牌正位)
E：寵愛指數60分(力量牌正位)
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這張牌表示你很有自己的想法，並走在個人堅持的道路上，這點便很需要另一半配合。例如：你對喜愛的事業很有熱忱，很積極的想要達成目標，忙起來可能會忽略到另一半。小孟老師在此提醒你，獨立自主固然是件好事，但當你感到疲累的時候，請別忘了跟另一半借個肩膀。

塔羅牌愛情

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