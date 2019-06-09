殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年6月10日~6月16日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

面試運方面，金星進入面試宮位，面試會是十分討喜的時期，非常順利就能錄取新單位。需要認證、考試、檢定的白羊座，此時考試運佳，會通過門檻，取得需要的資格。

金錢運方面，天王星落在金錢宮位，無不良相位影響，兼職或副業會讓你有些額外的收益，不過錢來得快，去得也快。很容易手滑，買了許多奢侈品，一毛錢都無法存下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到家宅宮位的水星、火星影響，家庭與工作兩頭燒，明明有很多工作要忙，卻必須因為家中的急事必須分神處理。某些白羊座此時會因為家人要求與需要，辭掉工作，或是回鄉發展。

家宅運方面，在家宅宮位的水星、火星受到土星、冥王星影響，注意家中電器、爐火的使用、門戶安全要留意，容易遭到宵小入侵。會被鄰居的噪音打擾作息，居家環境較不安寧。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到太陽、海王星影響，出遠門會因為一些事故，滯留在某地，雖然有食宿補償，但遲遲無法回家，盤纏用盡，感覺很焦慮。在外地也容易因為時差，或是舟車勞頓，精神狀況較差。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，手上會有餘裕的金錢可以買些奢侈品，此時在吃喝玩樂上的花費較為奢侈。然而同在金錢宮位的太陽受到木星與海王星影響，此時注意財不露白，太過度炫富，容易被有心人覬覦。

工作運方面，在面試宮位的火星、水星與人際關係宮位的海王星有良好連結，面試會有貴人幫忙，讓你順利進入理想的單位，然而火星與水星受到專業領域宮位的土星、冥王星影響，即便找到新工作，也會因為許多技術問題難以勝任。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的木星受到海王星與太陽影響，在心靈較為空虛寂寞的狀況下，會想尋求一夜情解決情慾需求，但要當心疾病的傳染。在同儕間還流傳你的桃色糾紛，使你感到困擾。

交通運方面，在交通宮位的火星與水星受到土星、冥王星影響，要特別注意交通安全，駕駛車輛當心行車糾紛，接到罰單的機率也比較高。出遠門舟車勞頓，許多時間都耗費在通勤上。

健康運方面，在疾厄宮位的木星受到海王星與太陽影響，代謝狀況較差，會發現自己嚴重發福，天王星進入命宮的影響，內分泌失調，需注意甲狀腺、扁桃腺方面的問題。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星進入命宮，會因為某些事件，使得許多人聚焦在你身上，即便做錯了事情，大部分的人也不會責怪你。此時如果有表現的機會，在舞台上會顯得格外耀眼。

感情運方面，金星進入命宮，桃花十分旺盛，會有許多人對你表示好感，如果是單身的雙子座，可能會因此邂逅真命天子（女）。已經有情感對象的雙子座，最近會因為是否要進入婚姻關係而心煩不已。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的木星影響，職場上的豬隊友比敵視你的人還可怕，原本小小的事件，戰場被擴大到難以收拾，此時所有的壓力都會落在你一人身上。

金錢運方面，在金錢宮位的火星與水星受到土星與冥王星影響，好不容易入袋的薪水，馬上又需要繳交一堆帳單，很快荷包就見底了。對於越來越擴大的財務漏洞感到十分焦慮。

健康運方面，金星進入命宮，與太陽同宮，此時要當心感冒，喉嚨有發炎的現象，同時要注意心血管方面的疾病，冥王星與土星合相在疾厄宮位，泌尿系統容易發炎，會是慢性疾病好發的高峰期。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，天王星落在人際關係宮位，無不良相位影響，慢慢打開了新的視野，與不同的人接觸，做了新的嘗試。會改變一些生活習慣，漸漸戒除依賴。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與夥伴宮位的土星、冥王星有良好連結，遠行旅程中，會遇到十分照顧你的旅伴，減緩了旅途上的不適。在外地會遇到一些貴人，幫助你找到遺失的東西，或是帶路到想去的景點，感覺溫馨。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海王星與太陽影響，作業程序有疏失，甚至嚴重影響到目前的飯碗，此時處理工作事務要格外謹慎。某些巨蟹座對工作感到倦勤，會萌生辭職的念頭。

感情運方面，在感情宮位的冥王星、土星受到命宮的火星、水星影響，兩人總是僵持在某個點無法退讓。單身的巨蟹座，會比較沒耐心繼續曖昧下去，即便失敗率很高，也想在此時怒衝一波。

健康運方面，火星與水星齊聚在命宮，體力消耗較為劇烈，常常感覺很疲憊。

此時需特別當心血光之災，容易發生意外傷害，感冒的機率也較高，甚至併發急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，甚至會有陌生人對你的身份有興趣。然而花在打點人際關係上的費用也比較多，可能會收到紅色炸彈，荷包要失血了。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與秘密宮位的水星、火星有良好連結，會得知自己將會領到一筆退稅，使你喜出望外。然而海王星同時受到木星與太陽的影響，花錢會較為浪費，花在娛樂、手遊、追星、看演唱會方面的支出較高。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的海王星與人際關係宮位的太陽影響，與另一半在親密關係中無法協調，某方可能因此有肉體出軌的現象。某些獅子座陷入複雜的情感關係，腳踏兩條船，無法放棄任何一方。

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星受到水星與火星的影響，在職場上不斷遭人暗算，會萌生辭掉目前職務的想法。工作常常加班，超過體力負荷，會需要休個長假，把身心靈調整回來。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星受到木星與太陽的影響，睡眠狀況不佳，會需要服用一些助眠的藥物或酒精才能入睡，容易因此造成強烈的依賴性，此時也是容易焦慮、憂鬱的時期，需特別注意身心靈的平衡與健康。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入志業宮位，專業能力受到肯定，成為職場上令人矚目的人物。然而在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的海王星與家宅宮位的木星影響，在工作上扯你後腿的，往往是你最信任與最親近的人。

遠行運方面，天王星落在遠行宮位，無不良相位影響，會很隨興地買了廉航的機票就飛出去旅遊，不過由於能玩的時間也不多，會以快閃的方式分好幾個梯次到想去的地方朝聖。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星受到水星、火星的影響，原本以為穩定下來的關係，會發現自己竟然是第三者，戀情頻臨破局。還在曖昧階段的處女座，當心有強勢的情敵介入，宣示主權，使你被迫出局。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、水星受到土星、冥王星影響，會因為一些紛爭，退出某個團體與群組，仍然無法平息風暴延燒。對於莫名其妙成為他人的箭靶，感到十分無奈。

天秤座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，出遠門旅行會獲得品質極佳的食宿款待，甚至獲得升等的禮遇。某些天秤座會在旅途中遇到志同道合的旅伴，甚至發展出特殊的情愫。

感情運方面，金星進入遠行宮位，單身的天秤座會在海外邂逅令你怦然心動的對象，或是會被外國人搭訕，甚至發展出異國戀情。感情穩定的天秤座，不妨在此時與喜歡的對象一起遠行，雙方的關係會有機會更進一步。

金錢運方面，天王星落在財務宮位，無不良相位影響，有投資習慣的天秤座，手上的標的會有不錯的獲利，有預期之外的進帳。沒有投資習慣的天秤座會有許多外快可接，多些零用錢可以好好運用。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星、水星受到家宅宮位的土星、冥王星影響，家庭與工作兩頭燒，工作與家庭都有許多重擔要扛。某些天秤座會應家人要求，放棄眼前重要的工作，或是必須回鄉接管家業。

交通運方面，在交通宮位的木星受到海王星與太陽影響，開車出遊，容易迷路，當心與人發生行車糾紛，收到罰單的機率也比較高。通勤會因為轉錯車、坐錯線，使你遲到。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，投資會有不錯的獲利，會捨得花許多錢在享樂方面。消費購物會因為特殊身份或是信用卡紅利點數，獲得高級的禮物或是服務，感覺十分愉悅。

感情運方面，天王星落在感情宮位，無不良相位影響，會被意想不到的對象告白，然而在戀愛宮位的海王星受到太陽與木星影響，這個對象與你的出生背景相差懸殊，使你只敢與對方保持一段曖昧的距離，不敢接受這份愛意。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的火星與水星受到土星、冥王星的影響，期末有許多報告趕不出來，研究專題陷入瓶頸，課業壓力非常沈重。考試、認證、資格檢定成績不太理想，使你挫折感較重。

遠行運方面，在遠行宮位的水星與火星受到土星、冥王星的影響，遠行在外的天蠍座，目前許多事情不太順利，甚至會在外地遺失重要文件或貴重物品，在外地陷入麻煩之中，可以的話這段時間暫時不要遠行為佳。

工作運方面，在面試宮位的土星與冥王星受到水星、火星的影響，面試新工作被挑剔專業能力不足，同時與對方溝通不良，感覺十分不愉快。盡量不要在此時談新合約，容易被佔便宜。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，天王星落在工作宮位，無不良相位影響，除了例行性的公事之外，會接到一些有趣的任務，不需要一直待在辦公室。某些射手座會臨時派到外地出差，順便可以遊玩。

感情運方面，金星進入感情宮位，會帶來不少桃花，對單身的射手座來說，在交友圈中廣受歡迎，有較多選擇權。然而對於已經有固定伴侶的射手座會帶來困擾，另一半會以不信任的方式對待你，使你感到不太舒服。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的水星與火星受到土星、冥王星影響，此時要當心遺失貴重的物品，以及注意信用卡的使用，此時信用資料容易被盜用，會有許多麻煩的財務問題必須處理。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到木星與太陽影響，居住環境或家宅狀況較為混亂，附近鄰居常有噪音造成生活的干擾。某些射手座目前生活作息較為混亂，可能因此影響到身體健康。

健康運方面，水星與火星合相在疾厄宮位，當心感染感冒，造成呼吸系統發炎，注意血光之災，意外傷害發生率高，同時容易發生突發性的急性疾病，需特別注意身體健康與人身安全。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入工作宮位，許多事務漸上軌道，成效亮眼，可以輕鬆一陣子。某些摩羯座會休個長假調理一下疲憊的身心靈，甚至因為階段性任務完成，選擇功成身退。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與伴侶宮位的火星、水星有良好連結，旅行會找到合得來的旅伴一起同行，甚至發展出特殊的情感關係。某些摩羯座會在此時與另一半一起旅行，在旅行途中會有機會溝通很多想說的問題。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星與水星受到命宮的土星、冥王星影響，與喜歡的人賭氣，對你的戀情不會有好處，給對方台階下，才不至於兩敗俱傷，此時會有許多問題需要溝通，然而一言不合，就很容易陷入爭執中。

健康運方面，金星進入健康宮位，與太陽同宮，當心感染感冒，喉嚨容易發炎、失聲。同時注意心血管方面的問題。太陽受到海王星與木星影響，睡眠品質不佳，工作壓力較大，精神較為緊繃，需適時放鬆調養。

水瓶座：

整體運勢：

家宅運方面，天王星落在家宅宮位，無不良相位影響，順應著工作或是生活需要，同時會有好幾個落腳處，使你不致流落街頭。某些水瓶座的家庭狀況較為熱鬧，常有親戚、朋友、客人到家中拜訪，客廳常常都有一些聚會。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與工作宮位的水星、火星有良好連結，工作會多出許多額外的津貼，收入增加。然而海王星同時受到玩樂宮位的太陽以及人際關係宮位的木星影響，在交際應酬與玩樂的花費較多，花錢會比較浪費。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星與水星合相在工作宮位，受到土星與冥王星影響，工作十分過勞，每天都很疲倦，身體上大大小小的毛病浮現，會想休個長假，甚至會想辭掉工作，好好調養身體。

健康運方面，火星與水星合相在健康宮位，受到土星、冥王星影響，容易感冒，支氣管、呼吸系統狀況不佳，此時當心血光之災，容易發生意外傷害，一點點小毛病也容易擴大為急性疾病。需特別注意身體健康與人身安全。

感情運方面，金星進入戀愛宮位，桃花有盛開的跡象，然而在戀愛宮位的太陽受到海王星與木星影響，容易被有固定伴侶的對象追求或告白，或是戀情被第三者介入，此時爛桃花較多，當心陷入複雜的關係中。

雙魚座：

整體運勢：

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與太陽同宮，適合換新傢俱與家電，打掃一下居家生活。需要搬家的雙魚座，此時會尋求到非常理想的物件，感覺對了就快下訂，否則很快就被搶走了。

旅行運方面，天王星落在旅遊宮位，無不良相位影響，可能會十分隨興地決定一趟旅行，說走就走，雖然沒有特定的目的地，不過到了當地，會在巷弄之間發現令你驚艷的事物。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星、水星，受到土星與冥王星影響，尚未穩定下來的情感關係，容易被外人破壞，當心喜歡的人被橫刀奪愛。關係穩定的雙魚座，容易因為雙方人際關係的往來問題而爭執。

工作運方面，在志業宮位的木星受到家宅宮位的太陽與命宮的海王星影響，工作與家庭有兩頭燒的現象，此時生活十分繁忙。某些雙魚座會因為工作需要搬家或離家，在外地過夜不太習慣。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到火星與水星的影響，不知說錯了什麼話，或做錯的什麼事，莫名其妙被人討厭，陷入自我感覺不佳的狀態中。

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