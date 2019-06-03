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唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 白羊財運旺

2019-06-03 07:36聯合新聞網 文／唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報6/3-6/9

重要星象：太陽雙子、火星巨蟹，火與土冥180度入相，木土海冥非常緊密，水星將進入巨蟹

太陽雙子、火星巨蟹，關注交通工具、媒體現象等議題，追求安全感及成家的想法。火與土冥180度入相，因忙碌而出現兩難的情況，導致難以抉擇或兼顧，木土海冥非常緊密，產生信念顛覆、真相大白，騙術被拆穿揭發，出現劃時代的事物。水星將進巨蟹，即將開啟內心模式，有利於創作者的產出。

工作注意：金牛、天秤、天蠍、射手

金牛：應把眼光放遠，離開舒適圈

天秤：有升官的機會或被委以重任

天蠍：有想法就勇敢提出，能夠為工作加分

射手：遇到難說服的人，需要花力氣去溝通

桃花注意：巨蟹、獅子、處女、水瓶

巨蟹：需要安全感，追求能成家的感情

獅子：開放一下，接受追求者的好感

處女：有兩情相悅的機會或遇到合拍的桃花

水瓶：當心機車的態度會阻礙了桃花

財運注意：白羊、魔羯

白羊：財運旺，有調升價碼的機會

魔羯：土法煉鋼的賺錢，有多少力氣掙多少錢

健康注意：雙子、雙魚

雙子：當心容易累病，別掉以輕心

雙魚：注意飲食、水土不服，引發腸胃問題

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢火星財運唐綺陽

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