6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖／Stocksnap 分享 facebook 引用六數的指引做為六月的開端：）

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時間流轉，積習都到眼前，是考驗更是跨越，

期待終結傷悲？

只你擁有改寫的機會，能讓歷史不再是明天。

★生命靈數1

整體運勢：在各項事件都發展遲緩、進度不彰的六月份裡，一號人的首要任務是保持清醒的腦袋，才能從這堆混亂中，看得見希望與可為之處。

雖然在這樣的狀況下，這要求實在不太簡單，但只要你願意多讓自己呼吸一點新鮮空氣，試著從日常既有的規範中解放出來，就能觸及更多讓自己的思緒喘息的空間；

在這樣的月份裡，若你平常已經養成了萬事靠自己，不跟人討論的習慣，也可以試著變換一下做法，找可信賴的長輩、或經驗高於你的人們討論，比起同儕，他們在這段時間更能給出對你有用的協助，在這個月裡，來自平輩或晚輩的資源較少，若你對權威有許多抗拒，那麼在六月更需要試著跨越，從中找到解決方案與資源。

工作／學習狀況：在專業上可能處處發展都受限的這個月，比起困在「一切都很不順」的心情中，不如把這看成是一個暫時喘息、能修正錯誤的時間，事實上，也真的有很多錯誤，會在這段期間被挑出來、一一檢討、矯正，對於需要被修正的你這方來說，的確心裡免不了不是滋味，但換個角度，這些原本有錯的東西，都不會再繼續擴大、漫延、鑄成更大的錯誤了，比起凡事先想藉口開脫、或是先檢討別人的錯誤，讓我們把焦點放在自己身上吧！

六月被挑出的這些，對你來說真的有修正的必要，保持客觀、冷靜的就事論事，別一不小心就落入情緒的漩渦中，把工作中或是學習上的盲點克服，才是你該專注的重點。

愛情：單身者在這樣相較於平日困頓的局面中，反而能看到一些可發展的機會，在生活或工作中，將有資深者主動伸出援手，不過他們伸出手的方式，卻很可能是僵硬的、不擅社交的那種不柔軟，如果你可以收整好情緒的話，就會比較容易看見他們冷硬言語下的關懷，當你願意試著放下成見與他們接觸，就可以為感情世界打開一扇窗。

有伴侶者，在關係中容易因為表達不明確、情緒又多、話題沒重點而得到對方的冷處理，每個情緒糾結、想說又煩躁的時候，如果不能先處理完自己的情緒，至少也要跟對方如實說出你的困境，不然在這段時間，雙方關係就容易落入沒溝通、不交談、發展遲緩、溫度下降的局面，或是一言不和，先吵完沒共識之後就冷戰，相信這都不是你樂見的事情；

避免意氣之爭、無用的情緒發洩，模糊的表達在這段時間是絕對不會被對方買單的，若你堅持這個路線，感情進入冷淡期是很難避免的，還是多把焦點放在「話要說清楚」上面吧！

訊息指引：Innocence

擺脫繁瑣，從複雜中回歸，回到最初的起點翻閱，

曾以為每個不具意義的細節，各有各自的珍貴。

★生命靈數2

整體運勢：生活中，與他人溝通較無交集的六月，建議二號人們把生活重心放在自己身上，凡事以「自己」為優先考量；

只選擇自己想要的、不是先受限於某事或某人、或者想控制事件的進度而做的事，就是你該優先執行的，在平日你老是在考慮的這些事，已經遮蓋你的多數選項，讓生活中只剩有限的選擇。

「因為＿＿，我就不＿＿，所以我只好先＿＿」就是這類事件的經典句型，當你開始這樣思考，先放下，重新整理一下自己要的是什麼，就會發現平時那些被鎖住的隱形選項一一現身，為你的生活帶來更多可為的空間，看到自己就可以做、不用等，是這段時間，包裹在與人無交集的失落裡的珍貴禮物。

工作／學習狀況：六月份適合獨立作業，對於本來就自己全包的獨立工作者而言，進度是可以超前的月份，也可以在個人研究、工作技能上，有新的體會跟獲得，整理出更有用的工作、研究邏輯，突然領悟出做眼前工作的要領，都是這段時間的正向發展；

當然在這樣的時間裡，若你打算的是簽約、談妥生意、找到抑注你資金的對象，則較不利發展，能緩則緩，

除非你能放開偶像包袱，在面試者眼前將個人特色誇張的發揮到極點，否則同時也不利求職跟升學的各種面試。

對需要大量團隊工作者來說也是考驗，很可能在溝通過程中被無視，這些都是需要克服的心理障礙，若能心裡先有個底，那麼就比較容易在過程中調整出合適的做事方法，可以把力氣放在有用的地方，做出一點成績。

愛情：單身者在這個月將持續待在舒適圈中，找到新機會的可能性較低，對二號人來說，是舒服但容易軟爛的一段時光，因為你很可能就習慣這樣的日常，然後在這段時間內沒有什麼進展，但事實上單身的你還有更多能做的，修整儀容外表、健身，在這個月份進行，帶來的成效跟成就感，都會比平日更高，進而為未來帶來更多的可能性。

有伴侶者在關係中，能感到溫暖、與對方相處的氣氛也不錯，因為想保有相處中這些表面的和平、希望更多，所以很容易在這些密切的往來中，多所忍讓跟委屈，卻不為對方所知，讓這樣良好的互動跟氣氛，只有上半個月，到了後面就慢慢的趨於平淡或迴避，比起原有的處理方式，你更可以選擇在氣氛良好時，也選擇說出自己的真實感受，甚至應該說得比平常更多，這才是關係中的機會，能夠真的讓雙方的未來相處氣氛持續良好的做法，如果你感到自己總在配合，那就放下過度的自我修整，把話說出口，或許你會驚覺自己給了對方很有用的資訊，他也正在等待對你這樣明確的理解呢！

訊息指引：Expansion

裝上翅膀，不被昨日捆綁，沉重與輕盈都是手中的選項，

是可能性，不是用來侷限未來的框框。

★生命靈數3

整體運勢：活力下降的六月，對三號人來說，頗有「感冒不能出去玩」的失落感，這部份除了心情上的，可能也真的會有部份反應在身體上，真的生病、熱天還感冒的機率比平常還高，請務必保重身體為優先，在財務上也會發現諸多限制，較明顯可見的就是能支配的金額變得比以往少了，大型支出增加，佔去太多比例，讓你能夠享受或奢侈花費的空間變得很有限，都會大大影響生活中的幸福感，若你不想困於這樣的低潮中，那麼練習把這些事都一一條列下來，會是有用的做法，避免讓負面的思考在腦袋中空轉，最終只剩下一堆的受限感，當你列表就能有效的喚醒自己、回到現實。

認清這些限制都是自己選擇的呀！而且它們也將帶來與你平常經驗不同的好處，在生活中便能安頓好情緒，好好面對日常了。

工作／學習狀況：專業上工作多且繁瑣、難有所成的月份，若你待在較大的組織中，且擔任高薪要職，那麼得讓自己更冷靜客觀點，停下來先嗅嗅風向，在這段時間，薪水重談、職位異動，都不是讓人太意外的發展，而且很可能徵兆微弱，事前讓人難以察覺，這跟三號人過去一段時間，都只專注耽溺在自己的世界脫不了關係；

對一般職位者來說，日子也不太平靜，雖然可能不會到危及職位，但是流言、對你不利的攻擊，都是比以往來得多的，除了準備好正確的情緒面對之外，找到（或找出）自己在組織中的存在價值跟意義，將是幫你抵擋這一波低潮的唯一辦法，就事論事，針對問題，不處理他人惡意的投射與情緒，方能較安穩的度過本月份。

愛情：單身者有爛桃花上門，如果你覺得日常生活已經太讓人煩躁，不想找更多麻煩，那麼就把注意力放在應對一般事務上，會比找尋對象來得實際太多了，事實上，這些生活的焦慮感，很容易讓三號人比平常更積極的去找機會，而且標準寬鬆、門戶大開，這樣的短暫紓壓對你來說，可一點也不能達到緩解壓力的效果，請務必提醒自己，多一事不如少一事，不做什麼，比做什麼來得重要也必要多了。

有伴侶者也同樣的爛桃花，這樣的爛，是會導致原本感情關係失和的，所以無論你平常多麼喜歡與人為善，這段時間都還是收起來吧！

在雙方關係裡，伴侶在這段時期的安全感也會顯得較平常更薄弱，避免不必要的應酬，必要時，明確的對伴侶交待去向、說明行程，除了安頓對方的心之外，或許也是你的一條保命索，讓你免於沾上奇怪的傳言或無端捲入麻煩的桃色事件中。

訊息指引：Dance

保持身體的活動，驅走倦怠無力疲憊，

用那些小而確切的行動，轉換眼前風景，即便還在今天，就先看見明天。

★生命靈數4

整體運勢：脫出舊有困境的六月份，對四號人來說，那些已經壞死的過去正在收尾階段，除了象徵過去的已再追不回之外，也同時意味著展開新局，站在生命的兩段故事的端點上，你正處於終結與重生的關鍵時刻；

將場景拉回日常生活來看，仍有些人事糾紛或流言，但你終於能夠用較好的方式應對，而非只是單純不正面回應，將為你帶來比預期中更好的他人評價，雖然在短期內，這對你們來說仍是需要點努力才能辦到的事，帶來的短暫效應也好壞參半，但對長期來說，這樣的行動在各方面都是加分的，並且可望能帶來身份、名望上的提升 ，在本月生活得踏實安心，則是四號人能最快在眼前看到的正面發展。

工作／學習狀況：專業上與各方交流的互動頻頻，一些過去已不適用的方案、不適任的伙伴，正從你的生活中遠離，也相當可能是四號人自己做了決定，終於選擇為自己承擔，離開一個不那麼好的職位，另謀發展。

若你仍留在原有的地方，很快就會看見新的氣象出現在眼前，刪去不適用的枝節之後，你能看見的是新的業務、好的伙伴來到身邊，在過去這段時間的練習過程中，你也更能從這些選項中選出適合自己的，這段時期轉換所帶來的成果，將可以在年底前就有不錯的收成。

學習狀況上也有好轉，找到正確方向、好的共同研究對象，跨界合作，皆是正向的發展，即便其中有弊，也遠低於利，障礙能很快的被你排除。

愛情：單身者在本月有許多社交機會，適逢四號人的心情也終於從過去一段時間中有所成長，接受新機會、看見新可能的意願大大提高，擺脫單身的可能性也隨之大增，所以只要願意接受邀約，在聚會中願意跟他人好好互動，都能讓原本一灘死水的感情生活有點推進，在這段時間的進展速度將比以往來得更快，如果你期待的是節奏較快的進展，請記得別讓自己成為那個思考過多，拖進度的人，通常就能順利實現心願。

有伴侶者跟另一半有許多意見交流的機會，不同於以往，這些溝通也包含較激烈的方式，或是以鬥嘴的方式出現的，這些類爭吵，將促進感情生活的溫度，讓兩人的互動有許多火花，這樣有點在邊緣，通常會被判定為有些麻煩的發展，對過度矜持的四號人來說，或許也算好事，因為在這些過程中的暢所欲言、不小心脫口而出，能讓對方認識更真實的你，若你總覺得關係流於公式化，那麼，這個月將帶你看見公式以外的申論題，雖挑戰但饒富樂趣。

訊息指引：Anger

善用那些曾有的憤怒怨懟，燃盡只為劃破黑夜的黑。

★生命靈數5

整體運勢：控制的方向細節越多，就越容易失控的月份，請以空白取代大量的計畫細節，對五號人來說，會是最能夠避免在六月失去控制，情緒起伏過大的最佳方針。

待辦事項非常多卻難以有進度，這時候要做的是篩去那些非必要的，而非想要一把抓，跟他人的溝通沒有進展，要做的是把話說得更精簡，狀況必要時就終止對話、放生吧！

這些都不是平常大家倡導的處事路線，在這個多所變化的月份裡，卻格外受用，當你能捨棄那些想面面俱到的心情，就可以為自己找回生活的舒適感與主導權。

工作／學業：在合約、價格、條件等關乎報酬的談話中，請務必踩好自己的底限，比起踩好底限，可能對五號人更重要的是，你得先清楚自己的底限在哪裡，六月份可能會有許多來跟你「談條件、談交換、談合作」的人，可能看似友善，實際上動機卻不如他們口中那般美好，經常拋出的，都是漂亮的說法、空洞的內容，這時候與其試圖理清對方的思緒，不如暫停對話或合作，對你來說，會是較省時省力、又能明確表達立場的做法，因為當你跟對方周旋在其中越久，就越容易節外生枝，除了事件本身的麻煩沒解決，又另外帶來其他額外的流言斐語，雖然五號人本身也不是省油的燈，但麻煩能少一樁是一樁。

在專業中避開無用的談話，這段時間就能穩健前進，完成該有的進度。

愛情：單身者將有機會遇到大量（無聊的）對象，我想就算是有，你也不太感興趣的那種，因為會讓五號人期待的不太可能是凡夫俗子的路線啦，所以你看看就好了，別說你期待的很一般，如果你有這樣的誤會，那這個月也滿有機會看看什麼叫做一般，是會讓人產生困擾的那種，如果你不想對方腦補你愛上他這樣的劇碼，就請與生人保持距離，才能以策安全了！

有伴侶者在關係中，總有種猜不透對方到底要什麼的不明確感，困在這些揣測中，將讓你錯失跟對方好好對話的機會，比起思考，直接問出口、表達自己的迷惑，不要不懂裝懂，會是能讓雙方關係突破迷霧感的好招，明快的談話節奏、不拖泥帶水更是必要，別只困於「這樣實在很不夠浪漫」的迷思，比起氣氛，你更需要的是關係能好好續存，未來才有空間能挪出浪漫的空間。

訊息指引：Adventure

跟上新的故事，別固執的背負他人於昨天，

關於錯過的那些，正因未來的未定，所以可見。

★生命靈數6

整體運勢：外來誘惑眾多的六月，得用更嚴格的道德標準看守自己，才能不在當中落入糾結或陷阱當中。

在這段時間裡，可能你會看到某些有利可圖，但卻需要遊走到道德邊緣的事，可能與大眾的道德標準相違、也可能只是違反你一直以來的處事原則，除了在面對時需要多加思考之外，更得小心有人會對你用一些似是而非的說法，企圖要你做出這些非日常會做的行動，凡事得來太輕易、好處又多得讓人心動的，全都得三思而後行，避免造成難以回頭的局面。

與外界互動的機會也比平日來得更高，密集、短暫、快速的交集，是這段時間的社交氛圍，對六號人來說，更得有充足睡眠，把感知能力開到最大，才能避免落入他人的謊言或圈套之中。

工作／學習狀況：在專業上有新的項目，所謂的新，正是你從未碰過、不熟悉的領域，不只是「新的一局」而已；

於是上述的考驗，拉到工作中，就變成了是否需要誇大、選擇用什麼方式行銷、介紹你自己來抓住機會的拿捏，在這些過程中，你將有機會看到自己某些專業能力上的不足，若想得到這些新的機會，勢必得再進修、再把身段彎得低一點、重新學習，在這樣的過程中能夠帶給你充份的技能擴充，只是在第一時間機會的取得上，可能得走完全誠實的路線，來取代誇張、誇大，較好的方式是展現誠意及熱情，但也對自身不足、以及將會採取的應對方式說清楚，這樣的的被接受率便會提高，在專業應對上，切勿因為一時好面子、取巧的心態試圖掩蓋事實，因為被揭穿的速度將會比想像中的快非常多，也很可能是當下一開口就被打臉，如果想抓住工作機會、有所表現，那麼十足的誠意便是你手裡唯一能打開門的鑰匙。

愛情：單身者若能拋開自己思考過多的偶像包袱，機會不少，用多主動接觸、丟出話題，來取代那些扭扭捏捏、計算再三的行動，便是你的制勝關鍵，如果你在這段時間仍困於自己那些評估，忙著計算說什麼、做什麼，才能讓對方先行動，那麼眼前的桃花只能一朵朵的凋落或被摘走，一切進展都取決於你的主動程度，比起過多無用的計畫，不如且戰且走，擺脫單身的機會就會大增。

有伴侶者在關係中，得注意雙方對自身心意的隱瞞，你是否試圖藏起很多的弱點，用一種「我不想麻煩對方」的說法，來隱藏自己其實並沒有自信的問題，害怕弱點不被接受的善意謊言，這段時間將帶來關係中的考驗，若你感到對方的冷落、漠不關心的態度，那麼顯然就是這個環節出了問題；六月份，你得試著把這些問題攤在陽光下，至少先讓對方理解自己的難處，如實告知，而非往更深處掩蓋，才能取得關係的活化、保持互動與對話，即便無法全都一次做到位也無妨，但總得需要一點改變，才好呼吸到更多的新鮮空氣。

訊息指引：Past Live

時間流轉，積習都到眼前，是考驗更是跨越，

期待終結傷悲？

只你擁有改寫的機會，能讓歷史不再是明天。

★生命靈數7

整體運勢：有許多可為的財務計畫、或自我成長、增進個人價值的機會，在六月出現，七號人看得到這些計畫長遠的可行性，不過身邊的人卻不一定這樣認為，他們持的是相反的意見，甚至認為你這些看法過度樂觀、不可行，機會雖有，但能否被你好好執行，則得看你的意志是否堅定，能否擋得住、或不聽那些與你不同的聲音；

夠堅持的話，則這樣的機會帶來的正面效應，無論是金錢的成長、或是得到一些正面的成果，都不如想像中的遙遠，將比預期的來得更容易，所幸本月份的七號人動力滿滿，起身暫時不成問題，我們要解決的，只有拉長時間，持續做正確的事而已。

工作／學習狀況：在專業上有些爛攤子要收，意見的傳達也沒有預期中的順利，整個月可能都有種有理說不清，需要一再解釋、又一再被誤解的狀況不斷發生，這些將帶給你無比的挫折感；

七號人能做的，就是先讓自己認清，你要前往的方向無誤，不跟著落入自我懷疑的困局裡，過程雖然又煩又磨人、還很浪費時間，但都還能保持愉快的工作情緒，當你把自身的方向理清，那麼這段時間就是事很雜、聲音很多，但你卻很能「帶大家完成些什麼」的一個月份。

比較辛苦的是，即便你在事件的外圍，本來與你無關的，最終你也很容易慢慢被推往核心，如果想更有效率，而且眼看大家都沒救了（XD）那不如就當那個先發聲的人吧！

完成工作之餘，還能為你營得一些美名。

愛情：單身者在六月，稟持著生態觀察的心情，對各方新（奇）的對象，看看就好，你會感覺到生活中充滿了樂（笑）趣（點），至於真的心動？真的不要，因為這些看起來可能的對象，一旦你有動作，那麼初期真會讓你覺得有那麼一回事，不過醒來的速度可能也會相當快，一下就發現對方是那個各種錯的人，總之是有點浪費精神跟時間，後面也可能很難甩乾淨的，保持距離，才得以策六月的安全。

有伴侶者和對方難以取得共識，與其強制說理，不如保留空間讓對方充份表達，別試著理清重點，或是解決問題，六月份溝通不良的主因，情緒的發洩遠高於問題本身，得請七號人好好打開耳朵打開心，去聽聽那些抱怨的背後到底是什麼，然後帶著對方一起走出關係的僵局；當然七號人也可能是發動這場戰爭的關鍵人，那麼在你不斷抱怨前、或是發現自己怎麼一直在負面迴圈時，試著用一樣的思考方式，停下來，有時候只是需要挪出一點空白，就能讓關係緩和，至於解決問題，則別在當下，待緩和後再丟出討論，會對關係更有幫助。

訊息指引：Goddess

主導一切，即便你仍不夠相信自己，反覆練習直到一切如實，

你終能驗證，所有完美都已備妥，就在你自己之內。

★生命靈數8

整體運勢：在氣氛多變的六月份裡，八號人得以更堅定的態度，並且不忘靈活，來應對生活的快速節奏，多數的事件，都會呈現有理說不清、情緒高漲紛雜的態勢，要處理人心的問題，遠多過於事件本身，所以就得拿出更多的耐性跟協調能力；

讀到這裡，是不是發現了「堅定－靈活」「快速－耐性」都是難以兼得的東西呢？這便是八號人在這個月份的「難」了，但所有的難事，最難跨過的部份，通常都只在措手不及、沒有心理準備，當你讀到這段文字時，其實就已經為六月打上一劑疫苗了，當你遇見這些衝突的狀況時，只要挪出多一點空白，為它們保留多點可能性，便能比完全未知時更輕鬆跨越，輕鬆上場，奮戰到底，不輕言放棄，越到月尾，收獲便會逐步順利到眼前。

工作／學習狀況：六月份的職場與學習場合，有眾多不說理的人士大量出沒，是最消耗你力氣的地方，在如此危難的此時，就請以含糊代替明確，安撫代替說服吧！

因為越要說理、說服對方，你將發現對方越強硬反抗，尤其是面對師長、上司、業主時，他們毫無理由的任性，實在不是道理能說得通的，是一種「不管我現在就是要...」的耍賴，不想捲入麻煩，最好離他們盡可能的遠點，你仍舊可以有所堅持，但別試圖要他們面對，默默把事情完成，才是本月保持進度、不被耽誤的要點，以不變應萬變，不高調張揚、低調才能在專業上有所累積的這個月，請八號人們為自己先備好耳塞，關掉雜音，便能全身而退。

愛情：單身者被追求的運勢上升，是較以往更能被看見的程度，對於身邊沒有伴侶的你來說，都算是「有感」的，不過對象卻很難是以理性健康的方式追求你，比起追求，更像是一種攀附，所以也得保持更多冷靜，不能因為一直寂寞好奇，才不會被捲入、導致最終收尾困難，能採取的，就是淡然的稍有互動（是不是超難？XD）如果可以，那麼這將是一段拓寬眼界的小小旅程，好好從中吸收經驗吧～

有伴侶者在關係中，理性溝通的機會不多，對於伴侶任性的要求，只能順著、也最好順著，才不會引起更多戰火，或是一連串舊帳的追討，雖然息事寧人的態度也並非最佳，不過在六月份可以適時的運用，轉移對方焦點，會是短期內能夠度過眼前難關的做法，當然安排旅遊，不困於日常生活節奏，也將降低雙方爭吵的機會；

不小心落入爭吵時，在本月，建議低姿態的先退，才能爭取更空間、海闊天空。

訊息指引：Discernment

保持靜默，即便答案早已昭然若揭，不再能夠被誰左右，

在一切備妥能粉墨登場之前，以靜默代替多餘的語言。

★生命靈數9

整體運勢：越用力，越失控的六月，如果九號人能放下對細節的操煩跟控制，便能大大降低內在擔憂與可見事實的兩極拉扯，看到事件中的可為之處，並且找到好一點的位置待。

更精確點說，六月份會讓你擔心的事，其實多數是不會發生的，不過卻無法關掉那些內在的焦慮，會是這個月最帶來麻煩的癥結點，這些無謂的擔心，將讓你多做很多白工，把力氣浪費在無用之處，帶來濃濃的失落感，此外也會把財務的破洞擴大，讓你做許多情緒性的消費，可能不到月底，荷包就先見底，所以控制好心念，不耽溺、即時認出那是無謂的擔心，不放任自己，將是六月的最大考驗，先備好一顆清醒的腦與心，上陣時便能一路過關，安全抵達月底。

工作／學習狀況：在專業部份，得備好的是記性，這個月在心煩意亂、思慮混雜之下，可別太相信自己的大腦，經常把今天記成明天，九號人需要的是行程表跟鬧鐘、還有再更多一張的行程表，

如果你不想拖累進度，那麼更得稟持好今日事今日畢的原則，永遠為後面的行程預留空間，若能這麼做，便能讓後續的生意、合作、邀約順利上門，不被前面的進度拖累；

其實六月份無論工作、學習成效及實際的收入，都能有機會比前面的月份來得好，但前提是得守好不拖延的底限，逼自己在每個當下都能好好完成，才不會眼看機會在眼前，你卻仍被昨天的拖延佔滿時間。

愛情：單身者，想得太多、瞻前顧後的態度將讓你錯過良緣，比起單只用腦，不如先練習打開心吧！不預設立場、大方不扭捏的態度，才能幫你開啟跟人對談的機會，進而帶來更多了解，明快的談話節奏，就可以幫你敲開通往戀愛的大門，在研討、需要發表意見的專業場合，可以多爭取發表意見的機會，就可以帶你離脫離單身的日子更近一點。

有伴侶者，若早對於伴侶一再重覆的惡習感到厭倦，在這段時間可能做出最終決定，就此承擔或遠遠拋開，或許在五月份就能嗅到事件發展的風向，身為九號人的伴侶，若早發現風向轉變，那麼得拿出更多的積極，才能爭取空間；

對九號人本身而言，無論這段時間你做了什麼調整，帶來的都將是深遠及長期的影響，如果你對關係滿意，那麼這將是好好嘉獎另一半，說出口就能讓對方更往此方向前進的最好時機，如果你打算結束，那麼主導權也將在你手上，六月的風向是站在「終結壞的、迎來好的」這邊的，務必選好選滿，不要任這個重要的時間點白白被浪費。

訊息指引：Patience

那些不能讓的，即便不被理解，都得先被堅持並相信，

然後你才終能看到那些堅定，出現在黑夜之後的天明。

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