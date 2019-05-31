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小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47聯合新聞網 文／小孟

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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《犀利人妻》裡有一句經典台詞：「在愛情的世界裡，不被愛的才是第三者。」一語道出小三的堅決，也不禁讓正宮自我懷疑，分不清誰才是局外人。因此，我們必要釐清親密對象，是否能同舟共濟、相濡以沫？請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我的另一半外遇指數高嗎？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：Mcmahon-collins, Diana(Mcmahon-collins, Diana)




A：另一半外遇指數90分。(愚者牌正位)

牌面上有一名拿著行李的人，他的身邊旁跟著一隻小狗。

A：另一半外遇指數90分。(愚者牌正位)
A：另一半外遇指數90分。(愚者牌正位)
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這張牌表示你的另一半，渴望得到更多的滿足。也許是更多的關心、體貼、性等等，當他無法在你身上獲得滿足時，你們之間就會產生嫌隙，當它累積到一定的時間，他就會有向外探尋的念頭，萬一他遇到了可以給他這些東西的他人，很可能就會發生外遇。

B：另一半外遇指數70分。(吊人牌正位)

牌面上有一名男子被倒吊著，木棍上有二朵盛開的玫塊。

B：另一半外遇指數70分。(吊人牌正位)
B：另一半外遇指數70分。(吊人牌正位)
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這張牌表示你的另一半，會沉浸在自己的幻想裡。例如他很喜歡玩某個網路遊戲，但你卻對這個東西完全沒興趣。倘若他在遊戲中遇到很聊的來的人，久而久之可能會沉浸在二人世界，甚至扮演起網公、網婆的角色，一旦他將情感注入，日後想要抽離就很困難了。

C：另一半外遇指數50分。(正義牌正位)

牌面上有一名戴皇冠的女子，兩隻手各拿天秤與寶劍。

C：另一半外遇指數50分。(正義牌正位)
C：另一半外遇指數50分。(正義牌正位)
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這張牌表示你的另一半，無法接受你的疑心。因此，當你對他某個行為提出質疑時，他一開始會跟你做簡單解釋，但你若表現出疑惑、不信任，亦或是後續接二連三的詢問，只會讓他的耐心漸漸被被消磨光。這時他可能為了要氣你，而真的跑去跟其他人約會。

D：另一半外遇指數30分。(隱者牌正位)

牌面上有一名穿著斗篷的男子，站在山的頂端提著燈籠。

D：另一半外遇指數30分。(隱者牌正位)
D：另一半外遇指數30分。(隱者牌正位)
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這張牌表示你的另一半，與你能夠有良好溝通。這不是指你們不會有爭執，而是當你們發生口角時，倘若能先讓情緒緩和下來，不再盡說些讓彼此受傷的氣話。此時的你訴說內心想法，對方會認真的聽進去，並和你溝通他的看法，以消弭二人的不愉快。

E：另一半外遇指數10分。(力量牌正位)

牌面上有一名戴帽子的女子，她降服了雄獅的獸性。

E：另一半外遇指數10分。(力量牌正位)
E：另一半外遇指數10分。(力量牌正位)
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這張牌表示你的另一半，被愛神的箭正中紅心。你已完全的征服他了，他的心裡就只有你，已沒有空間給他人了。因此在感情的世界，他做的每一件事情，往往是先想到你。例如：喜歡吃的食物、看的電影、玩的娛樂等等，因為只要能夠跟你一起，他就會感到無比幸福。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

外遇小孟塔羅

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