【測字】彩虹飄揚！你的愛情會是哪種顏色？

2019-06-01 07:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

彩虹的存在，短暫卻動人。它象徵著雨過天晴的光彩，非得要淋過那一場雨，才能瞥見天空裡有著燦爛的天梯，連結著兩顆相知相惜的真心。愛情也如那多姿多彩的虹，你的愛情會是其中的哪種顏色呢？科技紫微網用測字來窺見你的愛情色彩，為你詳細分析戀愛模式。

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測字選項：

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結果分析：

選字1、只：你的愛情色彩是紅色

從你選擇的「只」字來看，你的愛情是紅色的。談感情時，你有著一顆熾熱的心，愛得熱烈奔放，充滿激情。在你看來，愛情就是要火熱而自我，「只要我願意，有何不可以？」就是你的愛情觀。希望對方也能如你這般熱情似火，只要相愛，不顧一切，彼此充分享受這段關係，愛得積極樂觀，愛得鮮活奔放。

選字2、有：你的愛情色彩是橙色

一個「有」字已道出天機，原來你的愛情是橙色的。橙色是一種歡快活潑的光輝，是最為溫暖的色彩。這也說明了，在談情說愛時，你活力四射，願意付出全部來讓彼此的關係更親密。你希望二人相處時有話說、有事做，更想要和對方共同創造有趣、動感、豐富的感情生活。你想要用心、設身處地為對方著想，愛得溫暖而快樂。

選字3、相：你的愛情色彩是綠色

你選擇的「相」字是在告訴你，綠色是你的愛情色彩。綠色代表清新、健康，給人平靜舒適之感。這也說明你在談感情時，內心非常簡單純淨，十分容易滿足。你希望彼此之間的關係和諧，相處愉快，在你所打造出的溫馨而舒適的小小二人世界裡，就算不說話也不覺得尷尬，只需靜靜的享受相伴。

選字4、隨：你的愛情色彩是黃色

你選的字是「隨」，這說明了你的愛情色彩是黃色的。有著太陽般光輝的黃色，燦爛、明亮，象徵著智慧之光。這預示著你的內心對愛情頗為積極，也較隨心所欲，不喜束縛。自由、充滿活力、敞亮的愛情才是你所憧憬的，你希望彼此之間能坦率、隨性、無拘無束的交流，並且雙方都能覺得跟對方在一起是開心、有未來的。

選字5、無：你的愛情色彩是紫色

一個「無」字道破天機，這預示著紫色是你的愛情色彩。紫色是神秘之色，是優雅高貴的色彩，而且又還有那麼一點可愛。這說明你對甜蜜、浪漫、公主王子般的愛情很嚮往，希望能與對方談一場充滿夢幻的戀愛，經常上演偶像劇般的浪漫橋段。在你所憧憬的愛情中，你們應該能有感應、有默契，你中有我、我中有你，無聲勝有聲。

選字6、別：你的愛情色彩是藍色

你的選擇是「別」字，所說明的是，你的愛情是藍色的。藍色是博大之色，純淨、睿智、廣闊，另外也代表冷靜。它預示著你在談情說愛時頗為理性、務實，你所想要的愛情生活是兩個人好好在一起，彼此忠心，相互包容、理解。而你又有著一顆潔淨的心靈，害怕受到傷害，希望自己認定的這份愛情是永恆的，不希望中途生變，需要面對別離。

選字7、離：你的愛情色彩是靛色

從你選擇的「離」字來看，靛色就是你的愛情色彩。此色介於藍與紫之間，又稱作「藍紫色」。它代表祥和、清凉、深遠，同時也象徵著創意、創造、與信念。它說明你在談情說愛時是相對理智的，與對方相處也頗為舒暢。你希望自己能掌控愛情的進度，調和彼此的情感，讓對方能在你身上獲得足夠的安全感。

瞭解並且掌握自己的愛情色彩，找到屬於你的愛情之光，沐浴其中，感受它、善待它，你的愛情也將會變得多彩、不單調。

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