婚禮辦起來！下半年好事將近的3個生肖

2019-06-06 11:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

眼看豬年將過半，你的愛情是否好事將近？有機會在今年請大家喝喜酒嗎？科技紫微網選出了下半年婚緣最旺的前三名生肖，一起來看看你是否上榜！

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

第一名：生肖兔

愛神眷顧，婚禮可期

戀愛中的生肖兔，今年下半年易獲得愛神眷顧，婚緣十分旺盛，與戀人攜手步入婚姻殿堂的機率非常高。雙方都有想跟對方建立家庭的強烈慾望，只要有一方主動提起婚事，就很容易獲得對方的正面回應，迅速進入婚禮籌備流程，而且籌辦婚禮的各種事宜也容易達成一致。

第二名：生肖虎

婚緣降臨，閃婚機率高

有對象的生肖虎，下半年好事將近，閃婚機率很高。雙方感情濃烈，都認定對方就是自己要找的另一半，想要攜手步入婚姻殿堂的慾望很強烈。就算是剛剛確定戀愛關係，也易產生閃婚的衝動。在情感的迅速發酵之下，只要雙方都清楚願意委身於婚姻關係，就無懼於閃婚。

第三名：生肖羊

戀情進展快速，可望修成正果

戀愛中的生肖羊，2019下半年感情進展快速而且穩定。你與對方都有步入婚姻殿堂的意願，正是談婚論嫁的好時機。只是，要警惕在討論婚嫁細節時易有不同意見，雙方都要靜下心來，多聽聽對方的需要，而不是只注重自己的要求。多傾聽、好好商量，可達成一致。

【延伸閱讀】

●批流年，揭露下半年絕準感情運

●招福占卜，你的結婚對象是誰？





