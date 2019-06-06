親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

史上最貴10大軍機！F-35才第8 這老爺機身價是它20倍

NBA／柯瑞飆47分無用！暴龍要回領先 林書豪首度上場

婚禮辦起來！下半年好事將近的3個生肖

2019-06-06 11:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

眼看豬年將過半，你的愛情是否好事將近？有機會在今年請大家喝喜酒嗎？科技紫微網選出了下半年婚緣最旺的前三名生肖，一起來看看你是否上榜！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

第一名：生肖兔

愛神眷顧，婚禮可期

戀愛中的生肖兔，今年下半年易獲得愛神眷顧，婚緣十分旺盛，與戀人攜手步入婚姻殿堂的機率非常高。雙方都有想跟對方建立家庭的強烈慾望，只要有一方主動提起婚事，就很容易獲得對方的正面回應，迅速進入婚禮籌備流程，而且籌辦婚禮的各種事宜也容易達成一致。

　

第二名：生肖虎

婚緣降臨，閃婚機率高

有對象的生肖虎，下半年好事將近，閃婚機率很高。雙方感情濃烈，都認定對方就是自己要找的另一半，想要攜手步入婚姻殿堂的慾望很強烈。就算是剛剛確定戀愛關係，也易產生閃婚的衝動。在情感的迅速發酵之下，只要雙方都清楚願意委身於婚姻關係，就無懼於閃婚。

　

第三名：生肖羊

戀情進展快速，可望修成正果

戀愛中的生肖羊，2019下半年感情進展快速而且穩定。你與對方都有步入婚姻殿堂的意願，正是談婚論嫁的好時機。只是，要警惕在討論婚嫁細節時易有不同意見，雙方都要靜下心來，多聽聽對方的需要，而不是只注重自己的要求。多傾聽、好好商量，可達成一致。

　

【延伸閱讀】

批流年，揭露下半年絕準感情運

招福占卜，你的結婚對象是誰？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

婚姻婚禮科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 白羊財運旺

2019-06-03 07:36

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

殺破狼周運勢／雙子有機會脫單 巨蟹走出舒適圈

2019-06-02 00:00

【測字】彩虹飄揚！你的愛情會是哪種顏色？

2019-06-01 07:30

對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54

這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31

【測字】努力沒進展？你最近陷入哪種撞牆期

2019-05-28 09:51

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

星座可以作為閱讀素養教育的題材嗎？

2019-05-20 12:26

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

弄巧成拙？這5種人交心不成變交惡！

2019-05-15 15:15

適應力強！哪些生肖是職場裡的變色龍？

2019-05-15 10:15

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

下半年愛情最旺5星座出爐！射手留意身邊的人 獅子成人群中巨星

2019-05-10 13:16

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

【塔羅】承受壓力與寂寞！你談遠距離戀情會有結果嗎？

2019-05-09 09:01

【測字】不想只做朋友！你和他有望朋友變情人嗎

2019-05-09 08:58
看更多

熱門文章

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

旅客注意！雙北公車7月1日起上下車都要刷卡

2019-06-06 11:27

杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

高鐵延伸到宜蘭？ 賀陳旦：不如發展轉乘

2019-06-06 00:38

花草茶別當水喝 飲用有禁忌

2019-06-05 23:54

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

經濟解析／高鐵要延伸到宜蘭 有這麼簡單嗎？

2019-06-05 20:17

晚期肝癌患者福音 6月起二線標靶藥納健保

2019-06-05 12:52

紙餐具不歸路／紙餐具湯水易沾黏 回收商嘆分類難

2019-06-05 18:04

Uber條款今公告 限時租、日租

2019-06-06 00:38

這家飯店端新菜 居然是像玉米的楊枝甘露

2019-06-05 21:36

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top