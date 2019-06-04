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小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

甘蔗男」指的是那種一開始很會甜言蜜語的男人，相處久了你卻發現對方其實是個渣男，到最後不如一吐為快、一刀兩斷！妳會遇到甘蔗男嗎？又是什麼類型的甘蔗男？科技紫微網今天就來說說，哪些生肖女遇到甘蔗男的機率最高？看看是否有妳。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖馬：無法拒絕浪漫的舉動

遇到甘蔗男機率：95%

生肖屬馬的女生，感性浪漫，為愛癡迷，想要談一場說愛就愛的戀愛。妳們通常都是有情飲水也會飽，所以對於懂得製造浪漫的男生很著迷，有很高的機率會遇到表面浪漫型的甘蔗男。

這種人的典型行為是：約妳看電影，送花給妳，請妳喝咖啡，記住妳的喜好，給妳驚喜……這些攻勢會令妳沉淪，然而他一旦追到妳後就會變得冷淡，轉而從別處尋求浪漫與刺激。

　

生肖兔：對甜言蜜語難以抗拒

遇到甘蔗男機率：90%

生肖屬兔的女生耳根子軟，淚點與感動的點都很低，因此特別容易被甜言蜜語打動，對方只要說一點好話就能讓妳心花怒放，感動不已。這樣的妳，遇到花言巧語型甘蔗男的機率非常高。

只要對方時常在妳耳邊說一些情話，就能產生極大的誘惑力。妳經常無法分清楚對方說的是愛情中的甜言蜜語，還是騙人用的花言巧語，只知道甜著甜著，最後卻發現對方竟是甘蔗男。

　

生肖羊：動心於暖男行為

遇到甘蔗男機率：85%

生肖屬羊的女生，內心柔軟，又很脆弱敏感，面對愛情通常小心翼翼，芳心難以被人開啟。然而這樣的妳卻很容易動心於暖男式的行為，對於那些主動關心妳、處處為妳著想、為妳送早餐、替妳安裝燈泡、幫妳疏通廁所……等等的暖男，妳的心很快就會被觸動。

這樣的妳，遇到暖男型甘蔗男的機率特別高。殊不知，妳遇到的暖男多是中央空調式的，暖妳也暖別人，並非專屬於妳。

　

生肖豬：無法抵擋禮物的魅力

遇到甘蔗男機率：80%

生肖屬豬的女生，單純可愛，對吃的毫無抵抗力。要想虜獲妳的芳心，只要有好吃的就夠了，因此妳特別容易遇到常送妳小禮物、請妳吃東西的甘蔗男。

他有一點點小心機，會在一些特別的日子裡，找各種藉口送妳一些小玩意，又會時常請妳吃美食，街邊小吃、高檔大餐應有盡有，讓妳感動到飛起來。只可惜，一旦把妳追到手，就不再有這些好康的了，甘蔗男本質暴露無遺。

　

心動、戀愛是一件美好的事情，只是不可被表面所迷惑。太容易被感動、或太迷戀剛開始的甜蜜，都可能因此遇到甘蔗男。不得不防！

　

【延伸閱讀】

命帶孤剋，好桃花無法靠近你？

靈能直視，看穿他的愛情遊戲！

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

甘蔗愛情科技紫微網

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