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一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

大家都說女人是用來呵護的，但熱戀期過後，許多原本的小公主卻搖身為愛變成女僕，為男友付出自己的全部時間，全心全意伺候男友，看上去就是個跟班小丫鬟。今天就讓科技紫微網為你揭開，哪些星座在戀愛中最容易淪為女僕呢？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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TOP 1：巨蟹座

生活管家，隨傳隨到

巨蟹喜歡照顧人，尤其是與自己關係親近的人。戀愛時，巨蟹會不由自主放低身段，為戀人打理生活上的大小事務。只要戀人一句話，巨蟹可以做到隨傳隨到；只要戀人有需要，巨蟹付出多少都在所不惜。巨蟹是難得的好戀人，她們可能不會玩浪漫花樣，不懂得表達自己的愛，但她們的愛全都融化在每一碗為戀人熬的濃湯中，滲入每一件為戀人熨好的衣服裡。

　

TOP 2：雙魚座

浪漫情懷，貼身守護

雙魚十分甘願為自己的愛人付出。與另一半有關的一切，雙魚都會盡可能照顧到盡善盡美。對雙魚來說，照顧好一場戀情的最佳方式，就是化身成女僕，貼身伺候。何況，雙魚天生浪漫多情，受偶像劇影響，很希望自己也是個癡情的戀人，擁有一段刻骨銘心的愛情。因此她們很願意為了愛情傾其所有。

　

TOP 3：天蠍座

佔有慾強，牢牢掌握

天蠍愛一個人會愛到十分瘋狂。為了把戀人牢牢抓住，不管大小事都想由自己來掌控。各種大事，如住在哪裡、制定未來計劃，當然要由天蠍來主導，而遇到生活小事，天蠍也擔心戀人做得不夠好，常常出手相助。不過要注意的是，天蠍另一個特色是愛恨分明，愛的時候會愛到骨子裡，分手的時候也會恨到骨子裡。

　

TOP 4：牡羊座

為討歡心，不計代價

牡羊愛上一個人的時候，不但不惜為對方做出改變，而且也很容易為了愛情做出衝動離譜的事。牡羊的愛洶湧澎湃，只要能夠將自己的愛情表達得淋漓盡致，就算當對方的僕人又有什麼不可以呢！牡羊是敢愛敢恨的，愛就愛到極致，只要能討對方歡心，付出再多代價也在所不惜，更何況是為戀人做幾頓飯、洗幾次衣服，這都只算是一點小事而已。

　

TOP 5：雙子座

熱戀時期，拋棄原則

對雙子來說，戀愛是一件快樂的事。在愛情之中，雙子可以不需要尊嚴，不需要原則，因此，為對方洗衣做飯，陪他吃飯逛街，總之能為戀人做的，雙子都做得到。只是，雙子在愛情中表現出來的奴性只是短暫的一陣子，過了熱戀期，她就會逐漸趨於冷靜，恢復到以理性為主的思考模式，重新考量與戀人間的生活分工。

　

【延伸閱讀】

紫微合盤，和他交往有未來嗎？

戀人未滿有希望？靈魂探測宿緣

　



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