6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

進入春夏交換的六月，天氣說變就變，剛才還是晴空萬里，一會兒便烏雲密布。這個繽紛多變的六月裡，你的運勢也會是起起落落的嗎？能在邁入下半年之前看到運氣好轉嗎？接下來就由科技紫微網為您提前預測。

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牡羊座

塔羅牌：星星

這張牌預示著你本月將迎接新戀情萌芽。但戀愛對象和你的期待有些不同，猶豫之際請記得要隨著自己的心走。工作方面，偶有小人打擾，但都能夠按照計劃完成目標。

6月事件預測：

1、對工作上認識的異性產生心動的感覺。

2、對另一半的依賴加重，開始胡思亂想。

3、懷疑上司處處找碴，工作頗不順心。

4、成功簽訂一筆不小的案子。

5、唸書三心二意，狀態極不穩定。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：愚人逆位

本月你的整體運勢不太樂觀，感情有遭遇爛桃花的風險，戀人間爭執頻發。這樣的壞情緒還會蔓延到工作上，造成人際關係緊張。不妨多找朋友傾訴煩惱，可以讓你聚集正能量。

6月事件預測：

1、遇到很離譜的相親對象。

2、因言語太激烈而使感情亮紅燈。

3、與同事溝通時產生不愉快。

4、收支不平衡，朋友聚會開銷大。

5、沉迷遊戲而使成績下降。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙子座

塔羅牌：命運之輪

進入穩中有進的月份，單身者相親運佳，能夠從中覓得良緣；已婚戀者相處和諧，恩愛有加，好好把握就能讓感情更穩固。工作上會遇到一些小阻礙，但你的實力終會得到認可。

6月事件預測：

1、透過朋友介紹，認識不錯的異性。

2、戀人間互動良好，共同話題變多。

3、工作效率降低，出錯次數增高。

4、對奢侈品的購買慾望強烈。

5、對課業感到疲倦，唸書越來越懶惰。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：正義

正義這張牌的出現預示著，真誠的愛情將會到來，理想中的愛情已離你越來越近。至於其他的事情，將會在理性思考的處理下順利進展。但需要警惕身體的小不適。

6月事件預測：

1、在公共場所邂逅心儀的對象。

2、喜慶熱鬧的氛圍，讓戀情逐步增溫。

3、與同事相處和睦，能力得到好評。

4、從收集來的市場資訊中找到投資方向。

5、因為解一道題目而在學校耗掉整個午休時間。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：戀人

進入桃花順利綻放的月份，戀愛的機會到來，只要真心以對，愛情之花就會開得更嬌艷。工作偶有小問題，好在你能力足以應付。本月需提前做出理財計劃，否則將成月光族。

6月事件預測：

1、很久未見的朋友邀你聚會。

2、與伴侶坦誠溝通，感情更加堅固。

3、新同事成為你工作上的絕佳搭檔。

4、與朋友出門逛街，花掉不少錢。

5、學業上因解出一道難題而感到很有成就。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

處女座

塔羅牌：隱士

這張牌預示的是，你將開啟一段柏拉圖式的戀愛。單身者遇到怦然心動的對象；已有伴侶者進入談婚論嫁的階段。不必過分在意細節，把握幸福的大方向才是你本月的重點。

6月事件預測：

1、家庭聚會上有親戚為你介紹相親對象。

2、與戀人討論結婚事宜。

3、上司刻意刁難，使工作計畫受阻。

4、朋友找你合夥投資餐飲或服裝行業。

5、唸書的重點方向無法確定，壓力倍增。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：力量逆位

這個月的整體運勢欠佳，有太多需要檢討的地方。逃避的態度會成為戀情失敗的關鍵，單身者需多給自己一些機會，才能早日脫離單身隊伍。情緒低落時要學會自我調節，才能找到新的出口。

6月事件預測：

1、看到朋友秀恩愛，心生羨慕。

2、約會因為臨時加班而泡湯。

3、合作案生變，讓你情緒低落。

4、人情往來多，送禮、紅包開銷增大。

5、請教老師而找到正確的唸書方法。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：太陽

先前的努力為你贏得了好人緣，而浪漫情懷則會是你此月吸引異性的法寶，要好好把握幸福的機會！工作方面進展順利，但不可以過分驕傲，小心造成不必要的損失。

6月事件預測：

1、逛圖書館時遇到讓你心動的對象。

2、生活豐富多彩，戀人間歡笑聲不斷。

3、月底會面臨一次職位調動的摸底考察。

4、月初有機會在股市上小賺一筆。

5、在同學的幫助下找到新的學習方法。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：高塔

高塔這張牌的主要意義是「突如其來的改變」，而這種改變會讓你失去安全感。本月在感情上要提防陷入爭吵迴圈，工作上則因為職場競爭大，可能出現一些狀況，讓你的自信心倍受打擊的。

6月事件預測：

1、因粗心而錯過身邊的幸福。

2、忙於工作，忽略了伴侶的感受。

3、月中有陪同老闆出差的機會。

4、在朋友和長輩的建議下購置不動產。

5、在交流互動中，口才有所提升。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：節制

抽到這張牌意味著單身者將進入桃花旺盛的月份，已婚戀者也進入融洽溝通月，感情濃郁。只是需要小心工作會受到身體狀況的影響，記得多休息。

6月事件預測：

1、在職場上結交到見識成熟的異性朋友。

2、與另一半相談甚歡，感情層次昇華。

3、與老闆談過後，老闆答應了你提出的要求。

4、社交活動頻繁，花費明顯增多。

5、在課業上對新知識產生濃厚興趣。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

塔羅牌：死神

這是一張象徵結束的牌。戀愛中的人感情將遭逢別離或分手，而單身者的孤獨寂寞感也會與日俱增。此時不妨將重心放在工作上，事業會有所突破。

6月事件預測：

1、新認識的異性對你不來電。

2、家人的反對，讓感情倍受波折。

3、上半月極度繁忙，各種應酬增多。

4、月底購物無節制，造成錢財損失。

5、因為課外補習，理科成績提升明顯。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：世界

這張牌的出現，預示著你本月的運勢穩中有升，雖偶有煩惱，但總能順利化解。單身者有一見鍾情的機會，只要好好把握，脫單的機率很大；投資方面也將傳來可喜的成績。

6月事件預測：

1、靠著朋友幫助，求愛之路出現逆轉勝。

2、與異性走得太近，造成伴侶誤會。

3、踏實的行事作風，得到老闆的讚賞。

4、月初擬定的長線投資計劃，得以實現。

5、在長輩的照顧下，達成了課業的需求。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★★

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