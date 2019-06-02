殺破狼周運勢／雙子有機會脫單 巨蟹走出舒適圈

2019-06-02 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年6月3日~6月9日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

面試運、考試運方面，新月發生在面試、考試宮位，會有許多面試機會，找到新工作的機率很高。新月期間，可許下與面試、考試有關的願望，會獲得很好的能量幫助，進入理想的單位。

金錢運方面，本週金星持續停留在金錢宮位，此時仍是物質生活十分寬裕的時期，此時很容易被某些昂貴的東西所吸引，不小心會手滑買了一些奢侈品享受。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星進入家宅宮位，同時，在家宅宮位的火星受到志業宮位的土星、冥王星的影響，家人對於你的工作狀態會有許多意見，會有許多問題必須耐心溝通。某些白羊座會因為家中的雜事，職場與家庭蠟燭兩頭燒。

感情運方面，在秘密宮位的海王星受到木星與太陽的影響，暗戀某個對象不小心洩漏出來，使得雙方產生了尷尬的氣氛，說話變得很不自然。某些深陷秘密戀情的白羊座，戀情會曝光，引發週遭的人非議，這段關係容易因此見光死。

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到火星影響，會積極尋求新的工作機會，甚至不排除考公職人員，或是跨領域發展。然而在面試宮位的太陽逐漸受到木星與海王星影響，容易因為一些挫折，對於走出職業舒適圈沒信心。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，新月會發生在金錢宮位，會在此時開始存錢理財，或是開發出新的副業或是兼職，增加收益來源。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，本週金星持續停留在命宮，此時桃花旺盛，會有人向你表示好感，甚至對你告白。某些金牛座會閃電進入一段新的關係中，目前正在熱戀期，情感關係感覺愉悅。

工作運方面，水星進入面試宮位，面試新工作會十分有效率，很快就會收到錄取通知，洽談新合約也會很快溝通清楚，非常有效率的簽約。某些金牛座最近不斷需要到外地出差，會是十分忙碌的時期。

本週須注意的部分：

交通運方面，在交通宮位的火星受到冥王星與土星影響，收到罰單以及與人發生交通糾紛的機率較高，通勤階段容易轉錯線、坐錯車，或是發生一些讓你不太愉快的事件，此時要特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到木星影太陽的影響，會發現某些人接近你的目的不太純粹，金錢似乎被詐騙，或是產生難以釐清的財務糾紛。此時不要跟團購，或代買某些商品，容易發生不愉快。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在命宮，金星又會在週末時進入命宮，與某個對象的關係明朗化，戀情漸入佳境，有機會脫單。新月期間，可許下與情感關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，會有活水注入荷包，手頭有餘裕的資金可運用，然而在金錢宮位的火星受到土星與冥王星干擾，預期外的支出較多，會讓你感覺賺錢速度老是跟不上花錢速度。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的木星影響，職場小人多，有些人躲在暗處不斷攻擊你。使得你在職場建立的心血毀於一旦。此時越是力求表現，就惹越多閒話。

健康運方面，金星週末進入命宮，與太陽同宮，需特別當心著涼感冒，喉嚨發炎、失聲。注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸……等症狀請特別留意。新月發生在命宮，本週腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，或是因為飲食不正常引起胃痛的毛病。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在秘密宮位，某個人的出現，掃除了你心中長期堆積的陰霾，可望脫離悲情的過往，迎向新的情感關係。新月期間，可許下心靈成長相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，本週金星持續停留在人際關係宮位，會認識許多社會的邊緣人，這些人其實非常良善，使你對某些特殊的族群看法改觀，讓你想走出舒適圈冒險，多了解這個世界。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海王星與太陽影響，承接許多跨領域性質的工作，只靠自己的能力無法完成，工作壓力較大。此時會有人願意伸出援手，前提是你必須放下一些身段向人求援。

健康運方面，水星進入命宮，與火星同宮，當心血光之災，容易發生意外傷害，感染急性疾病以及感冒的機率較高，導致呼吸系統狀況不佳。某些疾病甚至需要動手術治療。

學業運方面，在學業宮位的海王星受到木星與太陽的影響，接近期末，會發現累積許多重要的報告必須在期限內交出，必須開始熬夜趕工了，會是課業壓力較重的時期。

獅子座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新的組織或團體，認識許多新朋友，新月期間，可許下有關人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，本週金星持續停留在志業宮位，有些任務在此時功成身退，工作表現受人讚賞。某些獅子座經營副業會看見初步的績效，屬於自己的代表作或是品牌會受許多人討論。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星與火星齊聚在精神宮位，火星逐漸受到健康宮位的土星、冥王星影響，睡眠品質不佳，精神壓力較大，導致身體有些慢性疾病的症狀浮現，骨骼、牙齒、皮膚會有些小狀況，泌尿系統也要注意。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到太陽與海王星影響，喜歡的人被有心人覬覦，當心被情敵橫刀奪愛。某些獅子座會被有好感的對象告白與追求，不過你或對方已經有固定伴侶了。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到太陽與木星的影響，有時候花錢太大方，會成為別人眼中的肥羊，此時當心被朋友借錢不還。某些獅子座的小孩與寵物健康狀況不佳，會花很多醫療費用在孩子們身上。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，會開始承接某個新的任務或職務，目前的新工作對你在職場有著舉足輕重的影響力，新月期間，可許下與工作、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，金星本週持續停留在遠行宮位，與玩樂宮位的土星、冥王星有良好連結，可能會因為一個特別的活動、或是想看偶像的演唱會，不惜飄洋過海到海外參加。遠行會因為參與這些活動感到愉悅。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星會逐漸受到人際關係宮位的火星影響，情感關係當心被有心人士挑撥，造成兩人之間鴻溝越來越深。此時家人、朋友對你的戀情不太看好，使你也開始對兩人的未來感到悲觀。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星逐漸受到土星與冥王星影響，不論是職場，或是日常生活，小人特別多，不斷在暗地裡扯你後腿，造成許多事情進展不順利。

天秤座：

整體運勢：

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，某些天秤座此時會執行一個遠行計畫，可能會規劃海外旅遊行程、或是會需要在此時出差、以及有可能被外派。新月期間可許下與遠行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，新月發生在學業宮位，還是學生的天秤座會在此時開始學習新的科目，或是開始執行某個研究計畫，新月期間可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，本週金星持續停留在慾望宮位，與喜歡的人肢體互動較為頻繁，使你心中小鹿亂撞，某些天秤座甚至會與喜歡的人發生親密關係，然而事後見面，雙方又裝作沒發生過這回事一般。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星進入志業宮位，與火星同宮，會發現有許多雜事必須在短期間內處理，此時工作效率也會提升許多。然而火星受到土星與冥王星的影響，直屬長官總是出張嘴刁難，使你做許多事感到沒信心。

交通運方面，在交通宮位的木星受到海王星與太陽影響，出遠門容易因為一些突發事件，滯留在某個區域。開車當心行車糾紛，收到罰單的機率也比較高，通勤會因為一些問題，造成嚴重遲到，這段時間需特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，金星本週持續停留在感情宮位，會與某個對象閃電進入交往關係，此時互動甜蜜，週末兩人會一起約會，雙方有可能在此時進入親密關係。單身的天蠍座，則可能會把心思放在寵物、追星、追劇、手遊上，開銷龐大。

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會開始一個理財計劃，把錢存下來。或是在此時分期付款購買較為昂貴的物品。新月期間，可許下與金錢、理財、投資……相關的計畫，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

健康運方面，在疾厄宮位的太陽受到木星與海王星影響，注意心血管方面的疾病，此時有許多的壓力，讓你睡眠品質不佳，代謝狀況不良，體重略有上升的跡象。

學業運方面，在學業宮位的火星逐漸受到土星與冥王星影響，期末報告、作業寫不完，有些科目的成績面臨被當邊緣，並且容易被指導者刁難，會是課業壓力十分沈重的時期。

工作運方面，在面試宮位的土星、冥王星，逐漸受到火星的影響，總覺得目前在專業領域上高不成、低不就，面試許多工作，會發現被取代性高，在專業領域上感到沒信心。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在感情宮位，會接受某個對象的告白，兩個人交往看看。單身的射手座會邂逅讓你怦然心動的天菜。新月期間，可許下與感情相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星本週持續待在工作宮位，這段時間工作會較為閒逸，會嘗試挑戰未知的領域，或是接受過去沒接觸過的產業與工作內容。在沒有任何壓力的情況下，成效比你預期來得好。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星進入財務宮位，會辦一張新的信用卡，或是理財戶頭，讓自己使用金錢上比較有彈性。然而同在財務宮位的火星逐漸受到土星、冥王星影響，預期外的支出較多，總是覺得金錢入不敷出。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與火星同宮，同時健康宮位受到金星與天王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，感冒不斷反覆復發，急性疾病突然爆發的機率較高，內分泌有失調的現象，身體狀況不佳。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，金星本週持續待在戀愛宮位，會有人對你表達好感，甚至對你告白，如果感覺還不錯，雙方很快就能進入交往狀態，然而在感情宮位的火星逐漸受到土星、冥王星影響，有穩定伴侶的摩羯座溝通不良的問題較多，容易吵架。

工作運方面，新月發生在工作宮位，會在此時承接新的任務或職務，某些新計劃會在這段時間開始啟動。新月期間，可許下與工作相關的心願，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

健康運方面，在健康宮位的太陽受到木星與海王星影響，同時受到新月影響，注意心血管方面的疾病，睡眠品質較差，腸胃狀態不太好。土星與冥王星合相在命宮，泌尿系統容易發炎，骨骼、牙齒、皮膚狀況不佳。

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到工作宮位的太陽影響，在職場與人溝通不良，解釋任何問題對方都聽不懂，同時會因為一些用詞問題產生誤會，有些事情甚至一直做白工。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會有讓你怦然心動的人物出現，容易與某人陷入熱戀狀態。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，或獲得良好的能量幫助。此時也可能會收養寵物，或有懷孕的跡象。許下與孩子相關的願望，也會受到能量庇佑。

家宅運方面，本週金星持續停留在家宅宮位，有搬家需求的水瓶座，本週會塵埃落定。如果想買新傢俱以及家電產品，此時會挑到ＣＰ值高的物品，與家人關係良好，會一起吃頓好料，或是會有重要的家族旅行。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星進入工作宮位，同在工作宮位的火星逐漸受到土星、冥王星影響，有些案件的截止日期在即，必須有效率地把許多事務在短期內完成，雖然水星會加速完成的效率，然而工作繁雜、麻煩，工作壓力很大。

健康運方面，水星進入健康宮位，與火星同宮，工作繁忙，造成身體有些過勞的狀況，當心血光之災，容易發生意外傷害。同時會是大小疾病感染及好發的高峰期。也容易感冒、呼吸系統發炎。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到人際關係宮位的木星與娛樂宮位的太陽影響，交際應酬的開銷較多，此時收到紅色炸彈的機率較高。某些水瓶座會不惜一切代價買昂貴的票券看偶像的演唱會，或是把錢花在寵物與小孩身上。

雙魚座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的雙魚座，此時會尋找到理想物件。與家人的關係也會因為一些特別的事件有些改變。新月期間可許下與家宅、家人有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星本週持續待在旅行宮位，出門旅行會獲得高規格的食宿待遇，旅遊會十分愉快，同時會遇到十分合拍的旅伴，甚至發展出特殊的情感關係。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星進入戀愛宮位，可能會被某個對象表示好感，讓你有些心動。然而同在戀愛宮位的火星逐漸受到土星、冥王星影響，你或是對方已經有穩定的伴侶關係了。

工作運方面，在志業宮位的木星受到太陽與海王星影響，發展太多副業與兼差，感覺有些分身乏術。甚至因為工作太多，身體負荷太重，有過勞的傾向，此時需要思考放手一些不重要的事務，讓生活能夠獲得平衡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。