每日星座運勢／水瓶人際上應對得宜 多和長輩們交流

2019-06-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-30

牡羊座

幹勁十足，充分釋放自身的能量。

整體運：★★★★☆

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

愛情運：★★★☆☆

單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！

事業運：★★★★★

思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。

財運：★★★★☆

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

金牛座

異性緣佳，是談情說愛的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收獲。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

財運：★★★☆☆

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00和闐玉白

開運方位：正北方向

雙子座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

財運：★★☆☆☆

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

一切都往好的方向發展。

整體運：★★★★☆

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往樓市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

愛情運：★★★★☆

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

事業運：★★★★☆

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

財運：★★★★☆

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00蘭花紫

開運方位：東南方向

獅子座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00臘梅白

開運方位：正北方向

處女座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

事業運：★★★★★

自信突顯，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀

開運方位：東北方向

天秤座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

天蠍座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00鈦晶金

開運方位：正西方向

射手座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

事業運：★★★★☆

優點容易突顯，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢活動，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、佣金薪資談判等等！唯一不適合的就是投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

外出機會多，感受豐富多采的生活。

整體運：★★★☆☆

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的談資。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

事業運：★★☆☆☆

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

財運：★★★☆☆

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：西南方向

水瓶座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能淘到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們積累的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：正東方向

雙魚座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分上心，但盈利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

事業運：★★★★☆

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

財運：★★★★☆

財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00水鑽藍

開運方位：東南方向

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