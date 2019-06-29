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每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 財務運作頻繁

2019-06-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-29

牡羊座

平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

整體運：★★★☆☆

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能收穫到友誼與快樂。

愛情運：★★★☆☆

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

事業運：★★★★☆

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

財運：★★☆☆☆

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：東北方向

金牛座

愛情不如想像中的完美。

整體運：★★★★☆

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

愛情運：★★★☆☆

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，講技巧，太露骨的方式並不見得就好。

事業運：★★★☆☆

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

財運：★★★★☆

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00辣椒紅

開運方位：東南方向

雙子座

心情舒暢的一天，桃花紛飛。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資信息，注意把握。休息時可約上朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

事業運：★★★★★

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

財運：★★★★☆

財務運作頻繁的一天，有金錢流通快速的跡象。理財上呈現積極大膽的作風，有閒錢之人有大手筆投資的跡象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

巨蟹座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的矛盾，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

事業運：★★★☆☆

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

財運：★★★☆☆

心能平靜者，方能有不錯的進財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

獅子座

親情是你堅實的後盾。

整體運：★★★☆☆

偶有事態無法掌控的無力感，家人、愛人熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的信息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

愛情運：★★★☆☆

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

財運：★★☆☆☆

財運弱，理財上還需理智一點。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

處女座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★★☆☆

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

天秤座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步瞭解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中通過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

事業運：★★★★★

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋囉！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00寶石藍

開運方位：正北方向

天蠍座

叛逆感強烈。

整體運：★★★★☆

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆欲越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會換位思考；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

愛情運：★★★★☆

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、瞭解唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

財運：★★★☆☆

注意開源，有付出才會有收獲。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

有機會等著你主動把握。

整體運：★★★☆☆

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00碧空藍

開運方位：正東方向

摩羯座

吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

事業運：★★★☆☆

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

財運：★★★★☆

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

水瓶座

做事缺少計劃性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的瞭解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

事業運：★★★☆☆

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

財運：★★★☆☆

開支較大，不重視小財，結果滴水成河。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00秋葵綠

開運方位：西北方向

雙魚座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

事業運：★★★☆☆

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

財運：★★★★☆

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00芥末黃

開運方位：東南方向

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