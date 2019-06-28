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每日星座運勢／雙魚群策群力是上策 容易受到重用

2019-06-28 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-28

牡羊座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，平心靜氣處理下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心，堅強起來，為愛而變得勇敢吧。約上朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾呢！

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會與人合作而且有豐厚收穫。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：西南方向

金牛座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花爛漫的一天，一度平靜的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情使得你的工作起來也非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的理財規劃，將會產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天，去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，雖然會有突降任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

財運：★★★☆☆

還是找人陪你一起看著生意吧，免得發生狀況你難以分身。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙子座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低落期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的工作積極性無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★★★☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：正西方向

巨蟹座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一味的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

財運：★★★☆☆

財來財去，不知道把錢花哪去了！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

獅子座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★★☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升的機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

事業運：★★★☆☆

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00臘梅白

開運方位：東南方向

處女座

細微的變動都能為創作帶來靈感。

整體運：★★★★★

今天的無心之舉也有可能給你帶來意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能攻能守的運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。

財運：★★★★☆

擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00薔薇粉

開運方位：東北方向

天秤座

睡眠質量影響生活質量。

整體運：★★★☆☆

操心太重，夜晚的睡眠質量較差，白天頭顯得很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與優雅大方的異性結緣，與對方的溝通良好，可望發展一段穩定的戀情。

事業運：★★★☆☆

處事多進行變通協調，將有助於職場關係的融洽，以及獲得他人助力。

財運：★★★☆☆

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：正西方向

天蠍座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，前期遇到阻滯積壓的工作能得以很好的處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較的辛苦，但你所流的汗都不會白流，辛勤的付出總能得到相應的回報，甚至有時收到的成效還會遠大於付出的努力。

財運：★★★★☆

可以投資較熟悉的項目，易有進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

顯得敏感，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

愛情運：★★★☆☆

多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

摩羯座

心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

整體運：★☆☆☆☆

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★☆☆☆☆

財運背背日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00祖母綠

開運方位：東北方向

水瓶座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯清茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你做對，想要放棄努力。

財運：★★★☆☆

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00大理石灰

開運方位：西南方向

雙魚座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你順風順水，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情會從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如陞遷啦或是被賦予重責大任，總之是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較計較，得失心重了點。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

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