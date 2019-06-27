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每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-06-27

牡羊座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐式風味的餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間瀰漫著浪漫的氣味；花點錢施捨給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度才能更好的樹立你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活更有激情！

事業運：★★★☆☆

有很多事務都如已在弦上的箭，到非發不可的地步，可這些事卻並不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下，會把自己弄得疲憊不堪。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其揮霍，不如花些錢來做善事。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

金牛座

運勢不錯的一天，心情開朗。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也會有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去時能滿足消費慾望外還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00琥珀橙

開運方位：西南方向

雙子座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風無浪正好為你騰出許多休息時間，做些自己喜歡的事情以重整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00鉑金灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

驚喜不斷。

整體運：★★★★☆

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景越顯明朗。默默做事，未曾刻意表現，但意外地獲得上司的嘉獎。穩打穩扎的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不曾出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與伴侶約約會、看看電影都很不錯，會有浪漫甜蜜的感覺。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，易有創意表現，是表現的好時機，在機會面前別猶豫，你會有出色的表現喔！

財運：★★★★☆

財運佳，創業者可大膽投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00朝霞紅

開運方位：正南方向

獅子座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒過露，令你情緒略受影響，擺正心態才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨向頗好；工作中與同事相處融洽，氛圍濃厚，懂得用心經營人際關係，令你更得人心。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，能很快調整好情緒。

事業運：★★★★☆

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

財運：★★★☆☆

財運不錯，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00白鋼銀

開運方位：西北方向

處女座

太過炫耀金錢有得不償失的危險。

整體運：★★★☆☆

錢財外露容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

事業運：★★★★☆

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：正南方向

天秤座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，容易落下功課，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

這麼低落的運勢，不如選擇一個人靜靜的獨處比較好。

事業運：★★★☆☆

心境輕鬆，做事感覺特有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好印象哦！

財運：★★☆☆☆

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00薔薇粉

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢低落，需要適時控制好情緒。

整體運：★☆☆☆☆

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

愛情運：★★☆☆☆

不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。要注意一意孤行、過度貪心下恐會破財！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

射手座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天不知不覺便憑直覺做事，會因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不緊急，步調慢點無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

財運：★★★☆☆

保護公物要小心，恐會掏腰包賠償咧。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00墨玉綠

開運方位：西北方向

摩羯座

易受干擾的一天。

整體運：★★☆☆☆

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛卻又有些擔憂、猶豫，如此愛情鳥飛來又飛走，讓你錯過良緣。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁重，壓力大，處理事情時過於敏感。適當調節情緒，放鬆心情，注意身體狀況。

財運：★★★☆☆

有機會獲得額外收入，不過也需要辛苦付出，比如做兼職。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

水瓶座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

雙魚座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便會體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多才自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★★☆☆

胡亂投資會大吐血，賠老本。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00湖水綠

開運方位：東南方向

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