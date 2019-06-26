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每日星座運勢／天秤職場協調好人際 財運不宜購物

2019-06-26 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-26

牡羊座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

事業運：★★★☆☆

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

財運：★★☆☆☆

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

金牛座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

事業運：★★★☆☆

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

財運：★★★☆☆

遺失財務的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00象牙白

開運方位：西南方向

雙子座

一些新的改變會讓你收益良多。

整體運：★★★★☆

今天財運比較不錯，敢於冒險、又心思細膩的你適合發展全新的投資方式；事業的發展比較順利，新的合作方案讓你充滿了鬥志；換個環境、換種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感彼此的愛。

愛情運：★★★★★

思念日，今日特別思念心上人，很想看看對方抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞的對象。

事業運：★★★☆☆

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或會分身術，才不至於讓你感到又忙又狼狽。

財運：★★★★☆

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00乳酪白

開運方位：西北方向

巨蟹座

堅持自己的原則和信念。

整體運：★★★☆☆

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

事業運：★★★☆☆

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，若是參合進去，以免被人嫌棄。

財運：★★★★☆

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00金桔綠

開運方位：正西方向

獅子座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★★☆

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

財運：★★★☆☆

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

為了別人的事而辛苦奔走。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

事業運：★★☆☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

財運：★★☆☆☆

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

應對事業人際交往。

整體運：★☆☆☆☆

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對像哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不好，務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：西南方向

天蠍座

常存感恩之心。

整體運：★★☆☆☆

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會備感充實！

事業運：★★★☆☆

作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

財運：★☆☆☆☆

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。發生金錢困擾時不宜急著做出大膽的決定，免得產生難以處理的後遺症。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00芒果黃

開運方位：正南方向

射手座

運勢走高，易有驚喜的一天。

整體運：★★★★★

笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段別樣的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資者資金周轉有困難不妨向親友求援，易得到援助。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，適合經手財務或是報表分析的工作，多能做出正確的判斷與分析。

財運：★★★★☆

花點錢在交際應酬上可以改善人際關係以外，對於未來的財運也會有正面幫助。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00琥珀橙

開運方位：正北方向

摩羯座

受人歡迎，聚會頗多的一天。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，耍脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★☆☆

愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留愈久荷包愈空！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

水瓶座

用心發現，會有很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯，可是你會較為執著，只專注一處的風景，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味向朋友提供經濟援助，不見得是幫他，反而還會給自己帶來不必要的經濟麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易獲得滿足；單身者被動桃花旺盛。

事業運：★★★★☆

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

財運：★★★☆☆

今日你做著發財夢，對於投資存在一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂無以言表；情人間互動默契，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會消減理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00硃砂紅

開運方位：正西方向

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