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每日星座運勢／處女工作建議易採納 說到不如做到

2019-06-25 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-25

牡羊座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該在加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00冷泉藍

開運方位：正東方向

金牛座

較平靜的一天，沒有意外收穫也能感覺滿足。

整體運：★★☆☆☆

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式，不過還得把握好尺度哦！

愛情運：★★★☆☆

婚姻生活平淡了許多，應懂得體會平淡中的幸福；單身者容易表錯情會錯意。

事業運：★★☆☆☆

接手新任務的機率高，讓你有點力不從心，不要著急，穩定情緒你會看到希望。

財運：★★☆☆☆

求財不易，暫時打消投資念頭，等待強運再行改變！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

雙子座

財運較弱，投資應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊迴響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易走神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，競爭忙碌難免，耐著性子慢慢處理，多聽前輩的意見。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00深海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

事業運：★★★☆☆

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙活一場。

財運：★★☆☆☆

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00玉米黃

開運方位：西北方向

獅子座

口才佳，人際關係運高漲。

整體運：★★★★★

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快活躍氣氛，男女老少皆歡喜，單身者有機會與談話投機的異性結緣。經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

愛情運：★★★★☆

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合。戀愛中人用點小技巧逗逗對方吧！

事業運：★★★★☆

如果和價格或薪水有關的話今天就免談吧，其它事倒好與客戶或上司商量。

財運：★★★★☆

有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：正東方向

處女座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被領導所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

天秤座

可不要把大好時光浪費在家裡。

整體運：★★★★☆

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友大可不必把自己當成配角，其實你也將是一段良緣的主角。財運良好，會有大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出手。求職者不妨多出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會在職場中靠近有能力的人士，並可從對方的身上可以學習到不少的東西，對自身也將是一種提高。

財運：★★★★☆

同資深者合作可為投資助力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：西北方向

天蠍座

將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

整體運：★★★★☆

今天很在意另一半的一舉一動，會跟隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪一番，會有意外驚喜。聽鋼琴曲入眠能讓你的心靈變得寧靜。

愛情運：★★★★☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★☆☆☆

工作難以集中精力，易被周圍的事物吸引，有多動傾向，需要他人提醒才能安穩下來。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00石榴紅

開運方位：西北方向

射手座

容易經不住外界的誘惑。

整體運：★★☆☆☆

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼球；個性太過張揚，稍有成就就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

事業運：★★☆☆☆

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00遠洋藍

開運方位：正西方向

摩羯座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小打小鬧中增進了彼此的情誼。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可解除煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業中需要新挑戰或新事物進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00秋葵綠

開運方位：東南方向

水瓶座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙，招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒是囉！

事業運：★★★★☆

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收穫不少。

財運：★★★☆☆

一但賭念，貪念一起，損失會是大筆的唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙

開運方位：東北方向

雙魚座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

事業運：★★☆☆☆

職場恐有小人背後作梗，與同事協作項目，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

財運：★★★★☆

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

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