親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／摩羯認真勤勉受欣賞 金錢敏銳夠強

2019-06-24 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-06-24

牡羊座

「陽光燦爛」的一天。

整體運：★★★★☆

今天雖不是重要日子，但也可為他精心準備份禮物，看著他如陽光般燦爛笑臉，你的心也會暖暖的；在公司多露些微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也定能回報以微笑，輕快的環境工作起來也覺得有勁；有了對投資信息的掌握，投資上能如虎添翼。

愛情運：★★★☆☆

平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★★☆

自己頗有想法，能獨立完成CASE，與同仁溝通力度不夠，易造成職場人際關係緊張，多留意語氣語態。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00硃砂紅

開運方位：東北方向

金牛座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

事業運：★★★☆☆

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能勝在夠勤奮努力，跟上大家的節奏。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00和闐玉白

開運方位：西北方向

雙子座

別把自己的想法強加於人。

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運紅火，在經過深思熟慮後選擇的投資產品可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

對賺錢的慾望強烈，也有許多賺錢的渠道。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00薔薇粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢能拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00淺海藍

開運方位：東北方向

獅子座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★☆☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴必緊一點，少說少錯。額外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00水鑽藍

開運方位：正北方向

處女座

開朗坦率，今天情緒較高。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，另彼此身心愉悅。財運方面，你的收入水平持續的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作排得滿滿當當，但並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：東北方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

財運：★★★☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

射手座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花了量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不拖後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

摩羯座

心情順暢，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較順意，你的體貼能被他感受，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧。衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有底氣，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00金桔綠

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58

哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37

又愛又珍惜！哪些星座女是男人眼中的極品？

2019-06-19 10:06

無心插柳反而成功？這三種人常有意外好運！

2019-06-19 10:03

主星同位素 - 一窺變化多端的紫微主星

2019-06-19 09:15

每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

【情境心測】選故事情節，測你的潛意識星座

2019-06-17 08:33

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

【圖片心測】從冰淇淋哪裡開始吃？分析你的愛情面具

2019-06-14 14:36

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

【測字】你會發大財？速測下半年爆財指數

2019-06-13 16:49

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00

婚禮辦起來！下半年好事將近的3個生肖

2019-06-06 11:30

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

【測字】彩虹飄揚！你的愛情會是哪種顏色？

2019-06-01 07:30

對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54

這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31

【測字】努力沒進展？你最近陷入哪種撞牆期

2019-05-28 09:51

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38
看更多

熱門文章

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06

華航全航線祭出優惠 商務艙省1.2萬、經濟艙省7千

2019-06-23 18:44

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三

2019-06-23 16:16

中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨

2019-06-23 20:14

影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34

影／美味小卷怎麼不見了？ 學者分析有5個原因

2019-06-23 22:42

霧鹿村民一生未見台灣黑熊 他待才1年就跟熊四目對看

2019-06-23 13:40

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

金材昱巴黎街拍 這種「憂鬱帥」怎麼受得了？

2019-06-23 11:46

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高

2019-06-23 12:03

韓國瑜高雄造勢因登革熱喊卡 衛生局：未來兩周是關鍵

2019-06-23 18:16

【為人父母】高偉峯／老大也還是孩子

2019-06-23 06:00

生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌

2019-06-23 16:36

19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨

2019-06-23 12:49

高市再增1例本土登革熱 個案曾至金獅湖市場送貨

2019-06-23 17:09

台灣黑熊「路過」霧鹿國小 台東啟動多項校安防護措施

2019-06-23 12:28

【生活點滴】高月卿／潛能無限

2019-06-23 06:00

台灣虎航冬季班表開賣 高雄飛名古屋1,599元起

2019-06-23 16:18

再度破解6大皮膚保養傳言 多喝水根本不能保濕！

2019-06-23 22:06

這裡有櫻花蝦霜淇淋 屏東東港吃冰節登場

2019-06-23 12:09

【心情點滴】林思妙／溫馨「接送」情

2019-06-23 06:00

成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59

北市秋行軍蟲案例再加1 現累積8例

2019-06-23 11:30

韓國瑜擬拉高湖水位滅蚊 陳時中：防疫要對症下藥

2019-06-23 12:13

13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-06-23 10:20

闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10

Pacum極致真空收納機 把行李箱變大了！

2019-06-23 21:22

嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫

2019-06-23 10:49

高市登革熱延燒 廠商捐萬瓶防蚊液民眾搶領

2019-06-23 19:12

你沒看錯 這家日式建築診所裡有蛋糕店和音樂教室…

2019-06-23 21:43

夏季鮮乳消費量大 高雄16牧場生乳合格率100%

2019-06-23 11:05

實在太Q！把「玩具總動員4」帶回家　聯名施華洛世奇、PANDORA推飾品

2019-06-23 13:38

睡不著好焦慮 一晚竟吃10顆安眠藥助眠

2019-06-23 19:30

每日星座運勢／摩羯認真勤勉受欣賞 金錢敏銳夠強

2019-06-24 00:00

對流雲系發展旺盛 高雄屏東局部較大雨勢

2019-06-23 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top