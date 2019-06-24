每日星座運勢／摩羯認真勤勉受欣賞 金錢敏銳夠強

2019-06-24 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-24

牡羊座

「陽光燦爛」的一天。

整體運：★★★★☆

今天雖不是重要日子，但也可為他精心準備份禮物，看著他如陽光般燦爛笑臉，你的心也會暖暖的；在公司多露些微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也定能回報以微笑，輕快的環境工作起來也覺得有勁；有了對投資信息的掌握，投資上能如虎添翼。

愛情運：★★★☆☆

平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★★☆

自己頗有想法，能獨立完成CASE，與同仁溝通力度不夠，易造成職場人際關係緊張，多留意語氣語態。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00硃砂紅

開運方位：東北方向

金牛座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

事業運：★★★☆☆

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能勝在夠勤奮努力，跟上大家的節奏。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00和闐玉白

開運方位：西北方向

雙子座

別把自己的想法強加於人。

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運紅火，在經過深思熟慮後選擇的投資產品可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

對賺錢的慾望強烈，也有許多賺錢的渠道。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00薔薇粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢能拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00淺海藍

開運方位：東北方向

獅子座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★☆☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴必緊一點，少說少錯。額外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00水鑽藍

開運方位：正北方向

處女座

開朗坦率，今天情緒較高。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，另彼此身心愉悅。財運方面，你的收入水平持續的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作排得滿滿當當，但並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：東北方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

財運：★★★☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

射手座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花了量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不拖後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

摩羯座

心情順暢，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較順意，你的體貼能被他感受，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧。衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有底氣，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00金桔綠

開運方位：西南方向

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