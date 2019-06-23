每日星座運勢／雙魚有利新計劃執行 今日運勢順遂

2019-06-23 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-23

牡羊座

靜心休養最為重要。

整體運：★★★☆☆

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

事業運：★★★☆☆

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

財運：★★★★☆

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00咖啡棕

開運方位：正西方向

金牛座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人瞭解局勢，朋友有好的推薦不妨跟進。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，單身者可到社交場合拋頭露面，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。

事業運：★★★★☆

今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！

財運：★★★☆☆

花錢的地方不多，多多留意市場信息，可發現許多進財機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙子座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！

事業運：★★★☆☆

正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。

財運：★★☆☆☆

求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

財氣臨門，鴻運緩緩而來。

整體運：★★★★☆

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

事業運：★★★★☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

財運：★★★★★

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

事業運：★★☆☆☆

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

財運：★★★☆☆

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00竹葉青

開運方位：正西方向

處女座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★★☆☆

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★★★★☆

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

事業運：★★★☆☆

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00石榴紅

開運方位：正西方向

天秤座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

事業運：★★★☆☆

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

財運：★★★☆☆

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00辣椒紅

開運方位：正東方向

天蠍座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

事業運：★★★☆☆

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

財運：★★★☆☆

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：正北方向

射手座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是佔有慾太強會有不少矛盾。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

事業運：★★★☆☆

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

財運：★★☆☆☆

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00水晶紫

開運方位：東北方向

摩羯座

春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★☆

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

超級戀愛天，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

財運：★★★★☆

動腦中生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後收穫匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00脆梅青

開運方位：正南方向

水瓶座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你合拍的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的思維顯得特別的活躍，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：正西方向

雙魚座

今日運勢順遂，心平氣和。

整體運：★★★★☆

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

愛情運：★★★★☆

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

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