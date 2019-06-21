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每日星座運勢／獅子事業運佳獲肯定 愛情運勢超強

2019-06-21 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-21

牡羊座

不要盲目跟風，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術類的學生或工作者易得到專業人事的賞識。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什特殊變化，兩性間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上面。股票族宜在今日做短線運作，見好就收。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：東南方向

金牛座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於人脈關係的優化。

財運：★★★☆☆

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00水晶紫

開運方位：東北方向

雙子座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買慾，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

事業運：★★☆☆☆

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

不要只把承諾掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，敏感多疑的情緒會使你在工作上判斷錯誤，宜聽聽他人的意見，不要一意孤行唷！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00珠貝白

開運方位：正北方向

獅子座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對像從神往向現實轉變；與別人合作的投資項目，有機會喜獲豐收；工作上獨特的創意能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但收穫上會偏向於名聲的獲得，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，還能使大家對你刮目相看。抽時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00芒果黃

開運方位：正東方向

天秤座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧、冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00祖母綠

開運方位：正南方向

天蠍座

愛情切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛信息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫明煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

事業運：★★★☆☆

很多任務都堆在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族的朋友要特別克制，一定要見好就收，不要太貪心。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00金桔綠

開運方位：正南方向

射手座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的跟進都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒與他聯繫心裡會有點小埋怨，所以抽點空給他一通電話都是好的；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，多想點開心的事情吧！

事業運：★★★★☆

工作壓力不大，可將部分精力用於自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好收穫。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00秋葵綠

開運方位：正西方向

摩羯座

掌握方法技藝，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提高。工作時你的態度對你的工作效率有著直接影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

愛情不請自來，單身者只要主動一些就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

事業運：★★★☆☆

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易招人反感，應注意言詞！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然做著同樣的事情但你並不會因此而感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，好好把握！

財運：★★★☆☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00和闐玉白

開運方位：正西方向

雙魚座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00金桔綠

開運方位：正東方向

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