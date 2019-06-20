每日星座運勢／天蠍鴻運當頭事順利 利於在外洽商

2019-06-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-20

牡羊座

運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

整體運：★★☆☆☆

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然覺得距離好遙遠。

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力比較的弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

財運：★★☆☆☆

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

金牛座

打起精神才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了，別煩了，不是真關心的話，誰會在意你怎樣呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★★★

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值得好東西。此日也適宜追債喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00艷棗紅

開運方位：正西方向

雙子座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣分來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨著增強，應好好感謝對方唷！

事業運：★★☆☆☆

今日情緒不太穩定，工作態度上會呈現優柔寡斷的一面，想了一堆卻欠缺推動的勇氣與行動力。

財運：★★★☆☆

財運不錯，是投資的好時機。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00和闐玉白

開運方位：東南方向

巨蟹座

味覺靈敏且很有口福的一天。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者注意把握。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★☆

可在具有創造性的工作領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：正西方向

獅子座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00朝霞紅

開運方位：西南方向

處女座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00祖母綠

開運方位：正北方向

天秤座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

財運：★★★☆☆

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00鈦晶金

開運方位：東南方向

天蠍座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出的約會邀請能得他的同意，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，完成的也不錯，即使遇到一些麻煩也能得到同事朋友的幫忙；進行一些有氧運動有助於提高大腦的思維反應速度。

愛情運：★★★★☆

歡喜冤家日，鬥嘴鬥智也是一種生活情趣唷！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00金桔綠

開運方位：正北方向

射手座

心態好自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新認識對方。有機會參加朋友的Party，由於你出色的言詞，引來眾人投注的目光，有機會在朋友介紹下，認識來自不同領域資深的專業人士，不可放過請教的機會。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★★

事業運勢旺旺，靈感豐富，點子多多，可憑著著豐富的創意創造工作上的成就感。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00艷棗紅

開運方位：東南方向

摩羯座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開懷一些，把錯誤改過來接下來才能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適當地給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金

開運方位：西北方向

水瓶座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀轉向。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

接受任務時要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而完不成目標。

財運：★★★☆☆

別太投機，小心損財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙魚座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

事業運：★★☆☆☆

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

財運：★★★☆☆

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

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