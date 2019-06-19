每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-19

牡羊座

盡心盡力才能問心無愧。

整體運：★★★☆☆

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的艱難困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，盡自己最大努力會有不錯意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

事業運：★★★★☆

有許多不錯的想法都可以向領導提議，即便有些觀點不會被上級所採納，但你積極的工作態度也會被領導認同並能留下好的印象。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00青金石藍

開運方位：西南方向

金牛座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

事業運：★★☆☆☆

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

財運：★★☆☆☆

因小失大的情況頻頻。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00和闐玉白

開運方位：正東方向

雙子座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

事業運：★★☆☆☆

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

財運：★★★☆☆

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00深海藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★★

今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相應的回報。財運方面，對於一些高科技的投資觸覺不錯，資金充裕可以小額投入。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，頭腦非常的清晰，能夠瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

獅子座

全心全意得做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友走的過於親密，會讓愛人發生誤會的哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的Eq喔！

財運：★☆☆☆☆

少點物慾，強制存款乃是度過此差運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00葡萄紫

開運方位：正西方向

處女座

結打的越久會越難解開。

整體運：★★★★☆

兩人認真的溝通一次，解開他的心結，告訴他有什麼事可以兩人一起承擔；在上司的提點下，處理客戶的投訴及時、有效，並能使得客戶滿意；過長時間的用一支手聽手提電話易引起手肘處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

頗受上司器重與賞識，適合不斷進取，突破現狀。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

天秤座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層，不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾澀。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

事業運：★★★☆☆

在處理不好事情時，會為自己找借口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00玉髓紅

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒掌控得不錯，對另一半多花點心思，雙方能相處得很愉快。財運方面表現一般，切不可把得失看得太重，以免使自己精神緊張。工作方面，與客戶商談機會多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫。而且容易把鬼靈精怪的一面發揮的淋漓盡致呢！

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00萊姆黃

開運方位：東南方向

射手座

集中注意力，安全才是第一位。

整體運：★★★☆☆

行車時千萬別開小差，今天的意外指數偏高，小心受傷。感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走，花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場顯得更強。

愛情運：★★★☆☆

感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫愛情上，投入工作會有更大的收穫！

事業運：★★★☆☆

有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能得到理解。

財運：★★★☆☆

在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑，小心上當受騙。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00竹葉青

開運方位：東北方向

摩羯座

與陌生人交流將有好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方現現身，難免會有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁邊人的意見，獲取更多的信息，做出真確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通上的問題。

愛情運：★★★★☆

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭會讓對方覺得是虛情假意！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★☆☆

求財阻力較大，應等待時機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

水瓶座

遇到問題，不宜找同齡人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推脫責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

雙魚座

今天很容易便想起往事。

整體運：★★★☆☆

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

事業運：★★☆☆☆

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

財運：★★★☆☆

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00珠貝白

開運方位：東南方向

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