每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 得到上級賞識

2019-06-17 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-17

牡羊座

事務繁多，應合理安排時間。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身操，可有效調節神經系統。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到理想情人，適合表白，不要有太多的顧慮，以免錯過良緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。不要對小事斤斤計較，眼光放遠一點吧！

財運：★★★☆☆

暗財運，顯得薄弱多了，想要私底下輕鬆就有額外的收入，不大容易。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00朝霞紅

開運方位：西南方向

金牛座

切忌隨意許諾。

整體運：★★☆☆☆

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，不然離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

財運：★★☆☆☆

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00咖啡棕

開運方位：西北方向

雙子座

裝下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心點，同事和領導都會對你有好感的。

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時，多聽聽另一半的意見，固執己見會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

切忌好壞不分。

整體運：★★☆☆☆

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多無用功哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

財運：★★☆☆☆

處理財務問題宜藏不宜顯。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

做什麼事都要把握好「度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對像者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

財運：★★★☆☆

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠

開運方位：東北方向

處女座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現，得到上級賞識，會讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

天秤座

不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★☆☆☆☆

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

事業運：★☆☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★☆☆☆

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00金桔綠

開運方位：東南方向

天蠍座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險係數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成財運的低落。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個性能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

射手座

心動不如行動。

整體運：★★★★☆

今天向心儀對像表白的成功機率很高哦，需好好把握；過去那套理財方法用在今天會顯得老套，不如嘗試下新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事急於趕快做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

與異性朋友的關係融洽，有戀愛機緣，單身者有暗戀對象可大膽表達愛意。

事業運：★★★★☆

精力充沛，活力十足，專心於工作，一定會出色的完成任務。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

慾望濃烈，想要表現，證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00可可棕

開運方位：西北方向

水瓶座

愛情並非一味的妥協退讓。

整體運：★★★☆☆

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的良苦用心。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖呆在家裡會比毫無目的的出行更有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多呢就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★★☆

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫

開運方位：正南方向

雙魚座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠質量和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，適合經手財務或是報表分析的工作，多能做出正確的判斷與分析。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機慾念比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭好！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：東南方向

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