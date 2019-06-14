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每日星座運勢／射手亂花漸入迷人眼 工作少說多做

2019-06-14 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-14

牡羊座

剪不斷理還亂

整體運：★☆☆☆☆

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當放低薪資福利要求，切勿眼高手底，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各得會比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★☆☆☆☆

消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

金牛座

運勢平順，默默付出必有回報。

整體運：★★★☆☆

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手中的事務才會有收穫。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★☆☆

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

財運：★★★★☆

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00深海藍

開運方位：正南方向

雙子座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過來之不易的緣分，因而顯得十分小心，唯恐再次失去；財富積累有了較為明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，且願意幫助你的人亦大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日是適合來場精神交流，多點關心噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中，中途容易產生懈怠的精神狀態，過於鬆弛的情緒會使你不能專心一意的投入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00鉑金灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生逆反心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀傾向的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00桐花白

開運方位：正北方向

獅子座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事的融洽合作很容易做出成績來。

愛情運：★★★☆☆

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能圓你美夢。

事業運：★★★★☆

在工作上有領導帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

財運：★★★☆☆

會有一些必要的開銷，你的荷包不得不瘦身喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

處女座

心態決定發展。

整體運：★★★☆☆

莫妄想將自己的意志強加於對方，否則引起對方不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的償還力。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑借自己感覺的同時也要稍微的結合實際。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00香檳金

開運方位：西南方向

天秤座

勤奮能讓成績漸趨好轉。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。

財運：★★★☆☆

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍

開運方位：正北方向

天蠍座

舉棋難定。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

事業運：★★☆☆☆

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

財運：★★☆☆☆

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00水晶紫

開運方位：正東方向

射手座

亂花漸入迷人眼。

整體運：★★★★★

桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別犯迷糊，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己不花預算外的錢；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內事情完成。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠

開運方位：正北方向

摩羯座

能靈活地處理事情。

整體運：★★★★☆

有愛人的朋友面對對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，可要加強自制力，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，全新的工作領域或工作任務會是很好的發展機會。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，可是不是為反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥。

財運：★★★★☆

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

水瓶座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00祖母綠

開運方位：正北方向

雙魚座

情緒易浮躁，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

事業運：★★★☆☆

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太弱容易被人欺負喔！

財運：★★☆☆☆

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

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