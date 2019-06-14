每日星座運勢／射手亂花漸入迷人眼 工作少說多做
2019-06-14
牡羊座
剪不斷理還亂
整體運：★☆☆☆☆
與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當放低薪資福利要求，切勿眼高手底，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各得會比較好。
愛情運：★☆☆☆☆
聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。
財運：★☆☆☆☆
消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
金牛座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手中的事務才會有收穫。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
事業運：★★★☆☆
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
財運：★★★★☆
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00深海藍
開運方位：正南方向
雙子座
大膽表達自己的想法。
整體運：★★★★☆
險些錯過來之不易的緣分，因而顯得十分小心，唯恐再次失去；財富積累有了較為明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，且願意幫助你的人亦大有人在。
愛情運：★★★☆☆
今日是適合來場精神交流，多點關心噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
事業運：★★★★★
事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。
財運：★★★☆☆
今天你在投資過程中，中途容易產生懈怠的精神狀態，過於鬆弛的情緒會使你不能專心一意的投入。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00鉑金灰
開運方位：正東方向
巨蟹座
快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。
整體運：★★★☆☆
今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生逆反心理。
愛情運：★★★★☆
有暗戀傾向的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。
事業運：★★☆☆☆
看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，若不迅速點會直接影響你的績效。
財運：★★★★☆
暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00桐花白
開運方位：正北方向
獅子座
相當暢快的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事的融洽合作很容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能圓你美夢。
事業運：★★★★☆
在工作上有領導帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
財運：★★★☆☆
會有一些必要的開銷，你的荷包不得不瘦身喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰
開運方位：正西方向
處女座
心態決定發展。
整體運：★★★☆☆
莫妄想將自己的意志強加於對方，否則引起對方不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的償還力。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。
事業運：★★★☆☆
過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑借自己感覺的同時也要稍微的結合實際。
財運：★★☆☆☆
今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：18:00-20:00香檳金
開運方位：西南方向
天秤座
勤奮能讓成績漸趨好轉。
整體運：★★☆☆☆
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。
愛情運：★★★☆☆
單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。
財運：★★★☆☆
財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍
開運方位：正北方向
天蠍座
舉棋難定。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。
事業運：★★☆☆☆
表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！
財運：★★☆☆☆
財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-07:00水晶紫
開運方位：正東方向
射手座
亂花漸入迷人眼。
整體運：★★★★★
桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別犯迷糊，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己不花預算外的錢；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。
愛情運：★★★★★
動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內事情完成。
財運：★★★☆☆
財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠
開運方位：正北方向
摩羯座
能靈活地處理事情。
整體運：★★★★☆
有愛人的朋友面對對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，可要加強自制力，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，全新的工作領域或工作任務會是很好的發展機會。
愛情運：★★☆☆☆
別在鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。
事業運：★★★★★
事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，可是不是為反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥。
財運：★★★★☆
財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00珊瑚橙
開運方位：正南方向
水瓶座
很普通的一天，適合放鬆的神經。
整體運：★★★☆☆
今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。
財運：★★☆☆☆
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00祖母綠
開運方位：正北方向
雙魚座
情緒易浮躁，注意控制。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。
事業運：★★★☆☆
太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太弱容易被人欺負喔！
財運：★★☆☆☆
財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：18:00-20:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
【延伸閱讀】
留言