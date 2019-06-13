每日星座運勢／水瓶多留意身體健康 事業多元運作

2019-06-13 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-13

牡羊座

運勢很好，在競爭中獲得表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超常發揮的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

平平的一天，一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是忙碌的一天，少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定支出也較多，想要守住荷包不太容易咧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰

開運方位：西南方向

金牛座

認真對待身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。斂財缺乏動力，積極請教他人，投資更能有的放矢。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

事業運：★★★☆☆

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

財運：★★☆☆☆

有錢別太外露，小心破財！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

雙子座

別人說好≠合適自己。

整體運：★☆☆☆☆

投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽跟頭；工作時別顯得太過恬噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要去爭取。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，像洩氣皮球般，不太堆得動，持續性不好，要注意不要草率行事！

財運：★★☆☆☆

多照照你的表情，板著臉可沒人願意光顧喔。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

精神恍惚，工作不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

事業運：★★☆☆☆

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

財運：★★☆☆☆

在錢財上別投機，易被騙。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：正西方向

獅子座

抓緊機會的同時還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事很有親切感。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

事業運：★★★★☆

頭腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並發散的想出許多完成方案。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00大理石灰

開運方位：正南方向

處女座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

說話注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低谷，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好咧！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★★★★★

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

天秤座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

事業運：★★★☆☆

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

財運：★★★★☆

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00和闐玉白

開運方位：東南方向

天蠍座

幫助別人也是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難得體會到工作中的快樂；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機哦。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也在此時得以體現。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃

開運方位：正西方向

射手座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開局。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

事業運：★★☆☆☆

似乎找不到讓勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

財運：★★★☆☆

錢財來的快去的也快，注意理財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00鉑金灰

開運方位：正東方向

摩羯座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，通過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，「大趨勢」會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，要加班加點完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

財運：★★☆☆☆

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：西南方向

水瓶座

多留意身體健康。

整體運：★★★★★

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉遠了自己跟伴侶的距離。工作上今天容易遭嫉，搶著出風頭、擺架勢對你實在沒什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前更要穩當一點。今天可適量進補一番，保養身體最重要。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人努力的搞點花樣來製造情趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉方面的事務。

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00羽絨白

開運方位：正北方向

雙魚座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半溝通較深入，因聊到彼此都感興趣的話題，氣氛非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，日常的累積在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★★

事業運頗優，心情快樂之下工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00蘭花紫

開運方位：西北方向

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