每日星座運勢／摩羯事業有正面進展 愛情運強滾滾

2019-06-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-12

牡羊座

運勢平和，健康方面需要多加注意。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛。

事業運：★★★☆☆

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

財運：★★★☆☆

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00水晶紫

開運方位：正南方向

雙子座

說話大方得體，四處受歡迎。

整體運：★★★★☆

與人談及對上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳朵中，會覺得你很會處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積籌碼。偏財運不錯，多出門走動有機會獲得意外財。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00碧空藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00朝霞紅

開運方位：東北方向

獅子座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。

事業運：★★★★☆

工作看似困難一個接著一個，實則蘊藏機會，注意把握。

財運：★★★☆☆

必須持續的勤勞，一但怠惰呢，財神可會繞跑的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00水晶紫

開運方位：正東方向

處女座

想賺錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

財運：★★☆☆☆

花錢宜列個清單，以免透支。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00可可棕

開運方位：西北方向

天秤座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，而內心卻有點寂寞孤單的心境。

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00夕陽橙

開運方位：西北方向

天蠍座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想碰撞的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

運很不錯，只要通過勤勞的耕耘與人競爭，就能收穫到你意想不到的財富。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

射手座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是大手大腳的習慣不加約制，就會讓財神爺逃得越遠。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

摩羯座

幸運的一天，好運連連。

整體運：★★★★★

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣分其實就在觸手可及的地方。財源茂盛，再細心謹慎些，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是倘若沒有真實的能力，難免會有落人口舌的徵兆。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗中處理財務，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：正西方向

水瓶座

心中有種莫名的壓抑感。

整體運：★☆☆☆☆

戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易遇到比較棘手的感情問題，但不必擔心，先把心思放到其它事情上會比較好。

事業運：★☆☆☆☆

今日是個口舌紛爭多多的一天，口風緊一點，不要參與同事的批鬥行列，特別要注意言者無心聽者有意的誤會發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，自顧自的會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

情緒會處在穩定興奮的狀況之中，對工作充滿了激情與衝勁，比較享受事業帶來的充實感和成就感。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

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