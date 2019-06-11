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每日星座運勢／巨蟹珍惜與家人團聚 有得財的機會

2019-06-11 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-11

牡羊座

成由節儉，敗由奢。

整體運：★★☆☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小磨擦，應耐心處理。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁，好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要咧！

財運：★★★☆☆

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

金牛座

有明確的守壘方案才能有望扭轉財運。

整體運：★☆☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機唯妙。工作不太穩定，需要同事協作時，說話禮貌溫和些才不會讓人產生牴觸心理。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網絡進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很忙碌，可是效狀況不斷。一個人做事倒是無妨，可是與同事並肩作戰時要特別注意自身的態度。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定加上腦袋瓜有點空空的，判斷力明顯下降，不要聽信謠言可防止受到錯誤資訊的影響！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙子座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，在招聘網有針對性地投幾份簡歷，會有不錯的回饋。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面度，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00深海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對開始的新戀情抱有極高的憧憬，使雙方都沉浸在幻想的美好畫面中；財運達到最理想的高度，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，既定輕閒又得金錢；工作中太過內斂會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★★★

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為居多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

注意說話的尺度，不要過於隨便。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別變動。工作中易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★★★☆☆

賺錢機會有限，還是務實些，別作白日夢唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：正北方向

處女座

順心的一天，循序漸進就會有所收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性驟然增多，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力可出現成效。財運一般，過往投資有回報的機會，但一定要注意對時機的把握，切不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心儀對像者，不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽單，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

財運：★★★☆☆

財運不錯，有機會收到禮物，頗為高興。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：正東方向

天秤座

積極的態度是你好運的源動力。

整體運：★★★★★

事業上面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感也溢滿全身。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是倘若沒有真實的能力，難免會有落人口舌的徵兆。

財運：★★★★★

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00大理石灰

開運方位：西北方向

天蠍座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

事業運：★★★☆☆

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

財運：★★☆☆☆

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00硃砂紅

開運方位：正南方向

射手座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨小吵小鬧，雙方反而得到更進一步的瞭解，今天則特別能體會這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則有些得不償失。

愛情運：★★★☆☆

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

事業運：★★★★☆

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目的明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00象牙白

開運方位：東北方向

摩羯座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們甜蜜恩愛的樣子容易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較興奮，事情會急著辦完，但心思卻不能全集中在工作上；沒有情人約會的人下班後最好別去找朋友玩，那樣可能會使自己或朋友感到尷尬。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：正西方向

水瓶座

生活不溫不火，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★★☆☆

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：正北方向

雙魚座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧。去書吧，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通PASS掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢！

事業運：★★☆☆☆

少管閒事，靜以修身，做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00朝霞紅

開運方位：西南方向

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