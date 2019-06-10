每日星座運勢／天蠍錢財有小筆進帳 信任有助工作
2019-06-10
牡羊座
把好運運用到極致。
整體運：★★★★★
不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去追款收帳，軟硬兼施、軟磨硬泡……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中相偎著看看電視也能感覺甜蜜。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，推動運作上得心應手，可是要注意宜謙虛，不宜躁進，以免落人口舌。
財運：★★★★☆
財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。適合藏私房錢，不要讓別人知道你有錢喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉
開運方位：東南方向
金牛座
聰慧靈巧的一面突顯，能很好把握機會。
整體運：★★★★☆
工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易快速見成效。投資運一般，對新的投資領域資料收集不夠，還未做分析的項目，暫時不宜急於投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都很有幸福感。
愛情運：★★★☆☆
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內事情完成。
財運：★★★☆☆
金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍
開運方位：正西方向
雙子座
融入群體才能趕走壞心情。
整體運：★★☆☆☆
情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。
愛情運：★★☆☆☆
單身者別抱著遊戲愛情的心理戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，似乎很忙碌但恐有勞而無功的跡象。還是乖乖的聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。
財運：★★☆☆☆
投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00香吉士黃
開運方位：正東方向
巨蟹座
語言也是門藝術。
整體運：★★★☆☆
今天你有點口直心快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一味的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變下工作方法，會有不錯的效果。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。
事業運：★★★☆☆
運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。
財運：★★★★☆
財運不錯，小額投資易有回報。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
獅子座
工作興趣同樣可以培養。
整體運：★★★★☆
小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項放入銀行，不如拿出部分做些小投資，會有不錯的收效；將工作熱情繼續保持下去，質的飛躍就在不遠處了。
愛情運：★★★★☆
有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。
事業運：★★★★☆
工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。
財運：★★★☆☆
量入為出，合理用錢。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00象牙白
開運方位：正南方向
處女座
情緒不穩定，易為一些小事動怒。
整體運：★★☆☆☆
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。
事業運：★★★☆☆
工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！
財運：★☆☆☆☆
財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白
開運方位：西南方向
天秤座
想法易獲得肯定，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！
事業運：★★★☆☆
遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰易碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00古銅青
開運方位：正北方向
天蠍座
合理利用有利時機。
整體運：★★★☆☆
錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。
愛情運：★★☆☆☆
你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，相互就會馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。
事業運：★★☆☆☆
疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。
財運：★★★☆☆
財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00桐花白
開運方位：正西方向
射手座
良好的信用有助事業的發展。
整體運：★★★☆☆
平常積累的良好信用使今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。
愛情運：★★★☆☆
注意穿著打扮了，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。
事業運：★★★☆☆
頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通力度不夠，易造成人際關係緊張。
財運：★★★☆☆
不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00羽絨白
開運方位：東南方向
摩羯座
浪漫只屬於有準備的人。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進誤區。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。
愛情運：★★★☆☆
單身者社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。
事業運：★★☆☆☆
工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。
財運：★☆☆☆☆
財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00冷泉藍
開運方位：西南方向
水瓶座
享受平靜的日子帶來的快樂。
整體運：★★★★☆
熱戀雖已成過往，但彼此的依賴愈顯強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過硬的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。多彩的娛樂節目是讓身心放鬆的好方法。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後事業發展。
財運：★★★★☆
財運不錯，可做小額投資。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00珠貝白
開運方位：正南方向
雙魚座
不要冷落了另一半，感情要多加呵護。
整體運：★☆☆☆☆
已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不和而分手。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍
開運方位：正南方向
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