每日星座運勢／天蠍錢財有小筆進帳 信任有助工作

2019-06-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-10

牡羊座

把好運運用到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去追款收帳，軟硬兼施、軟磨硬泡……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中相偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，推動運作上得心應手，可是要注意宜謙虛，不宜躁進，以免落人口舌。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。適合藏私房錢，不要讓別人知道你有錢喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

金牛座

聰慧靈巧的一面突顯，能很好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易快速見成效。投資運一般，對新的投資領域資料收集不夠，還未做分析的項目，暫時不宜急於投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都很有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內事情完成。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍

開運方位：正西方向

雙子座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別抱著遊戲愛情的心理戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，似乎很忙碌但恐有勞而無功的跡象。還是乖乖的聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★★☆☆☆

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00香吉士黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點口直心快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一味的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

財運：★★★★☆

財運不錯，小額投資易有回報。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

獅子座

工作興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項放入銀行，不如拿出部分做些小投資，會有不錯的收效；將工作熱情繼續保持下去，質的飛躍就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

財運：★★★☆☆

量入為出，合理用錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00象牙白

開運方位：正南方向

處女座

情緒不穩定，易為一些小事動怒。

整體運：★★☆☆☆

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

事業運：★★★☆☆

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白

開運方位：西南方向

天秤座

想法易獲得肯定，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

事業運：★★★☆☆

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰易碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00古銅青

開運方位：正北方向

天蠍座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，相互就會馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

事業運：★★☆☆☆

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

財運：★★★☆☆

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00桐花白

開運方位：正西方向

射手座

良好的信用有助事業的發展。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮了，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通力度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

浪漫只屬於有準備的人。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進誤區。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

愛情運：★★★☆☆

單身者社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。

事業運：★★☆☆☆

工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。

財運：★☆☆☆☆

財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00冷泉藍

開運方位：西南方向

水瓶座

享受平靜的日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴愈顯強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過硬的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。多彩的娛樂節目是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後事業發展。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做小額投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00珠貝白

開運方位：正南方向

雙魚座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不和而分手。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：正南方向

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