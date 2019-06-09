每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-9

牡羊座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

事先安排晚上的行程不太妥當，臨時變更預定的事情會失去機遇。先前的計劃有被推後的狀況，以應對突變事情。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何高見。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間的感情不太穩定，應注意協調，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

財運：★★★☆☆

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00艷棗紅

開運方位：正東方向

金牛座

嘴甜心善，非常受歡迎。

整體運：★★★★☆

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

愛情運：★★★☆☆

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

事業運：★★★★☆

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

財運：★★★★☆

人際關係圓融者可獲得更多商機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00淺海藍

開運方位：正西方向

雙子座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

事業運：★★★☆☆

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

財運：★★☆☆☆

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00琥珀橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

事業運：★★★☆☆

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

財運：★★☆☆☆

控制物慾、降低貪念，方能有節餘。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00遠洋藍

開運方位：正南方向

獅子座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

財運：★★☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00橄欖綠

開運方位：東北方向

處女座

熱鬧的一天。

整體運：★★★☆☆

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

愛情運：★★★★☆

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

事業運：★★☆☆☆

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應擺正心態，正確處理才好。

財運：★★★☆☆

宜穩紮穩打的開發正財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

事業運：★★★★★

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00咖啡棕

開運方位：西南方向

天蠍座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

事業運：★★★☆☆

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

財運：★★☆☆☆

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00咖啡棕

開運方位：正西方向

射手座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘信息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來考證你的發財密笈。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：西南方向

摩羯座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

事業運：★★★★★

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

財運：★★★☆☆

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍

開運方位：西北方向

水瓶座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：正西方向

雙魚座

懂得如何發揮個人魅力。

整體運：★★★☆☆

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好調節心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

愛情運：★★☆☆☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

事業運：★★★☆☆

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

財運：★★☆☆☆

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00蘭花紫

開運方位：正東方向

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