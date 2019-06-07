每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天 今日利於改革

2019-06-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-7

牡羊座

樂觀的面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作的效率提高不少，並且面對事情的信心很足，一天下來感覺過得很充實；你的好心情也影響到伴侶，在通話中聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆；在投資中做好風險分散工作，即使證券市場發生異動也能保存資本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上加大力度，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

金牛座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而使激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷遇，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

事業運：★★☆☆☆

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你會變成他人的踏腳石。

財運：★★★☆☆

搖擺不定、得而復失的財運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話，一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別呆在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會流失很快，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁冗雜的事務讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00琉璃銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：西北方向

獅子座

避免受不良因素的影響。

整體運：★★☆☆☆

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的共同場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會因想得太複雜而把自己捆綁，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

財運：★★☆☆☆

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00深茄紫

開運方位：西北方向

處女座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來贏利的可能性不是很大，不過虧損到不至於。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同學發生口角。

財運：★★★☆☆

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00深海藍

開運方位：正南方向

天秤座

運勢頗旺的一天。

整體運：★★★★★

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你很歡喜；財運佳，不妨到牌桌上贏些零花錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把前期積壓的任務一併完成。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★★★

事業運極佳，今日的勇氣膽識十足，非常有利於改革事項的推動。

財運：★★★★★

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00葡萄紫

開運方位：東北方向

天蠍座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情況有點糟，想辦法善後，不要繼續胡鬧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★☆☆

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00咖啡棕

開運方位：東北方向

射手座

信息就是財富。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩；出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資信息會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！

事業運：★★★★☆

多留意身邊人的言語表現，這會成為你的靈感來源

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠

開運方位：正東方向

摩羯座

運勢漸趨好轉。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較好，遇網絡情緣的機會頗大，相親也是種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，有點心痛。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00朝霞紅

開運方位：西北方向

水瓶座

調整策略就會見成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，前期的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，站在不同的角度考慮事情，從另外的方法著手。愛情滋潤使得神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣分就在你身邊，單身者想戀愛應多留意身邊的異性朋友，正有人在默默的關注你唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一兩張樂透試試手氣！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：東北方向

雙魚座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集信息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

有點失落感，渴望被疼愛，可是總覺得對方不疼你。有什麼關係，可以自己愛自己呀！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：正東方向

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