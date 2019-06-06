每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-6

牡羊座

運勢有所下滑。

整體運：★★☆☆☆

愛情亟待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親歷親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

財運：★★☆☆☆

小心不遵守交通規則被開罰單！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：東北方向

金牛座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫情；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖常小打小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★☆☆

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

財運：★★☆☆☆

賺錢不容易，當省則省。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00香吉士黃

開運方位：正西方向

雙子座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00祖母綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，應果斷決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的範疇，工作性質太枯燥單一會讓你欲振乏力。

財運：★★★☆☆

財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：西南方向

獅子座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把你的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽誤，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

計劃不如變化快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★★★☆☆

錢財輸出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00象牙白

開運方位：正東方向

處女座

物極必反。

整體運：★★★★★

你對戀人的依賴會讓他感到被重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能體現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是件幸福的事。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點就能得到同事間接的協助。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00竹葉青

開運方位：正東方向

天秤座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

事業運：★★★☆☆

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

財運：★★☆☆☆

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00辣椒紅

開運方位：西南方向

天蠍座

謙虛向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天工作中容易獲得來自老闆的助力，對本職工作饒有興致的你易贏得晉陞的機會；謙虛向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者戀情容易陷於冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00葡萄紫

開運方位：西南方向

射手座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦再所難免，為緩解壓力而把過度時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易與另一半起分歧，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

事業運：★★☆☆☆

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，金錢左進右出。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00珍珠白

開運方位：西南方向

摩羯座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到緩解與慰藉。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不求有功只求無過的一天。

財運：★★★☆☆

購物時別貪圖小便宜。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00夕陽橙

開運方位：東北方向

水瓶座

遭受挫折更要加油打氣。

整體運：★★★☆☆

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友咨詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

愛情運：★★★☆☆

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

事業運：★★★☆☆

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

雙魚座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病殃殃的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。

財運：★★☆☆☆

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

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