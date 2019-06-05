每日星座運勢／射手異地謀生好發展 投資有貴人助

2019-06-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-06-5

牡羊座

運勢平順，心細者可發現機運。

整體運：★★★☆☆

今天對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

愛情運：★★★★☆

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

事業運：★★★☆☆

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果適當的與周圍的朋友和同事交流，對人對己都會有新的認識。

財運：★★★☆☆

賠時恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：西北方向

金牛座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平和，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收穫。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：西南方向

雙子座

今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

整體運：★★★★☆

情感生活平淡，雙人戀情有種模糊的感覺，沒有承諾的愛情讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作日程有明確的安排，做事井然有序。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★☆☆

工作不會有大的變動，按部就班的進行就可以了，工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

財運：★★★★☆

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00萊姆黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進賬。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都瞭解你的心思，愛要表達出來才行唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要努力向上與人良性競爭，就能有意想不到的財富收穫。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：東北方向

獅子座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬觀花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎麼獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚多離少，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若工於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00葡萄紫

開運方位：東北方向

處女座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友在一起溝通，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合默契，工作進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

愛情運：★★★★☆

今日你努力拓增自己的交際面，以期遇到夢中之人。不要只顧著看前方，佛已將TA變成路旁一顆不起眼的小樹。

事業運：★★★★☆

有很強的貴人運，工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公的人員能更有體會，求職者可通過他人獲取一份工作。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00橄欖綠

開運方位：正南方向

天秤座

今天適宜學習，提高自身的素養。

整體運：★★☆☆☆

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

愛情運：★★☆☆☆

容易鑽牛角尖，戀愛中的人不想談及婚嫁之事，容易與戀人在婚姻問題上爭執不下。

事業運：★★★☆☆

不求有功但求無過的一天，做好份內的工作就好，過多插手他人的事會讓人反感。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00蘋果綠

開運方位：正南方向

天蠍座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱淺為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★☆☆

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

財運：★★★☆☆

不利投機，因為心態上患得患失的情緒過重，即使獲得小利也讓自己傷神不安。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

射手座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手心裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作的人與人相處頗為愉快，不僅得到尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜是很多，可是只要冷靜的思考，就能找出捷徑提高辦事效率。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：西北方向

摩羯座

拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。

整體運：★☆☆☆☆

今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其空猜測客戶的想法，而延誤處理問題時間，不如直接與客戶交涉。

愛情運：★★☆☆☆

交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，少出門較妥當，省得遇上破財的倒楣事。把錢存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00葡萄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

財運：★★☆☆☆

破財、散財之運，財運狀況多多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

好運連連。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會受朋友引見結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可解除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱點題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要注意收斂及圓融些，幸好你最近有著不錯的直覺，能很快找對有利於你的人、事和物，所以就應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短錢投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





