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每日星座運勢／雙子投資隨變動調整 事業獲主導權

2019-06-04 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-06-4

牡羊座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合同的條文，以及咨詢相關專業人員。事業上在下決定前要三思，過於隨性只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，嗯，維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的會讓你不勝其煩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00鉑金灰

開運方位：正東方向

金牛座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以至信；投資波動較大，不要急於出倉，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心TA喔！

事業運：★★☆☆☆

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

財運：★★☆☆☆

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

越具挑戰越能激起你的興趣。

整體運：★★★★★

投資理財上不宜採取保守穩固的方式，應隨市場的變動而及時進行應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌他就能做出相應的反應，為此你會感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的場景。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多的瑣碎小事也難不倒你。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00臘梅白

開運方位：正南方向

巨蟹座

投資易有新的發現，好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報紙雜誌方面找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所嶄獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意頗多，若能好好利用，工作會有很不錯的表現唷！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00香檳金

開運方位：正北方向

獅子座

異性緣佳，容易成為眾人追棒的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以抑制住內心的熱情，鎮定一些，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點回落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待可望深入交往。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默的耕耘。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00硃砂紅

開運方位：正東方向

處女座

粗心大意的一面突顯，失誤較多。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

愛情運：★★★★☆

單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。

事業運：★★☆☆☆

在事業中樂於開闢不同渠道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要過分依賴外部支援才能收場。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，別太輕信他人。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00鉑金灰

開運方位：西北方向

天秤座

貴人助力強，利用人際優勢會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽些時間走親訪友，互相往來會給你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快點拒絕他。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00石榴紅

開運方位：東北方向

天蠍座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收穫，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

事業運：★★☆☆☆

歸咎心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：西北方向

射手座

新意十足的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣分會在聚會之中挖掘到。容易得到長輩幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，工作能很輕易的完成。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就睡覺去，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位佈置整理一番，創造一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

財運：★★★★☆

有彰顯才華的機會，有利求名，還有機會因此而帶來財富，是名利雙收

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易得到真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴星，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當作生活的重心並不妥當，勞逸結合反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

你渴望在工作中把握主導權，並樹立威望，若急於求成，恐怕難以如願以償。

財運：★★★☆☆

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果，當時很痛快，過後卻心痛不已。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

水瓶座

魅力十足，很容易奪得異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神，一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，但想獲得可觀的報酬還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

超級戀愛天，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性的工作，安排往後的時間進度。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙魚座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手的一天，用包容的心來解決疑難雜症，死鴨子嘴硬可是會自討苦吃的咧！

事業運：★★★☆☆

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

財運：★★☆☆☆

花錢較隨性，難以守住錢財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00青金石藍

開運方位：西北方向

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