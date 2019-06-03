每日星座運勢／獅子發揮組織領導力 虛榮心獲滿足

2019-06-03 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-3

牡羊座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵，甚至持續冷戰的導火索。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

事業運：★★☆☆☆

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

財運：★★★☆☆

保守理財，才能降低財務波動。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：正西方向

金牛座

內心溫暖，易得親人支持。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成反而會影響工作質量，增加返工的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少，要有耐心一點，因為脾氣較容易急躁。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要帶信用卡上身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙子座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的面容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00祖母綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股民易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄的身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

獅子座

有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

整體運：★★★★★

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作都可以做好。特別有創意，適合給他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。

財運：★★★★★

偏財運旺旺日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙

開運方位：西南方向

處女座

情緒略有起伏。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變的很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

作積極性不錯，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

財運：★★★★☆

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：正北方向

天秤座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助動力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，一個刪除鍵的確認都會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上很容易出現失誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

心態不穩，較衝動，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

事業運：★★☆☆☆

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

財運：★★☆☆☆

金錢誘惑較多，應謹慎。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00桐花白

開運方位：正東方向

射手座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，用微量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀

開運方位：東北方向

摩羯座

人際關係和諧，外力助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。

財運：★★★★☆

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00脆梅青

開運方位：東北方向

水瓶座

火氣比較大，容易與人起爭端。

整體運：★☆☆☆☆

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定，有點鬱悶讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉

開運方位：東北方向

雙魚座

富於幽默感，讓你人際關係紅火。

整體運：★★★☆☆

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，從而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入集體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00石榴紅

開運方位：東南方向

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