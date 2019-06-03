每日星座運勢／獅子發揮組織領導力 虛榮心獲滿足
2019-06-3
牡羊座
需多給自己打氣的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵，甚至持續冷戰的導火索。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。
事業運：★★☆☆☆
很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。
財運：★★★☆☆
保守理財，才能降低財務波動。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：16:00-18:00青金石藍
開運方位：正西方向
金牛座
內心溫暖，易得親人支持。
整體運：★★★★☆
伴侶體貼入微的關懷成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成反而會影響工作質量，增加返工的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。
愛情運：★★★★☆
今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少，要有耐心一點，因為脾氣較容易急躁。
財運：★★★☆☆
今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要帶信用卡上身上，否則容易把身邊的錢花光光！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00睡蓮紫
開運方位：東北方向
雙子座
逃避並非是解決問題的好辦法。
整體運：★★★☆☆
今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的面容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！
事業運：★★★☆☆
工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。
財運：★★☆☆☆
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00祖母綠
開運方位：西北方向
巨蟹座
有時候錯失的不僅僅只是機會。
整體運：★★☆☆☆
股民易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄的身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。
愛情運：★★☆☆☆
桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。
事業運：★★★☆☆
其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕
開運方位：東南方向
獅子座
有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。
整體運：★★★★★
今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作都可以做好。特別有創意，適合給他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。
財運：★★★★★
偏財運旺旺日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙
開運方位：西南方向
處女座
情緒略有起伏。
整體運：★★★☆☆
愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變的很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。
愛情運：★☆☆☆☆
爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。
事業運：★★★☆☆
作積極性不錯，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。
財運：★★★★☆
正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00脆梅青
開運方位：正北方向
天秤座
時來運轉。
整體運：★★★★☆
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助動力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，一個刪除鍵的確認都會讓你的努力付諸東流。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。
財運：★★★☆☆
你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上很容易出現失誤。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-10:00深海藍
開運方位：正南方向
天蠍座
心態不穩，較衝動，注意控制。
整體運：★★☆☆☆
今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。
事業運：★★☆☆☆
敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。
財運：★★☆☆☆
金錢誘惑較多，應謹慎。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00桐花白
開運方位：正東方向
射手座
減壓是你今天最需要做的事情。
整體運：★★★☆☆
今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，用微量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。
愛情運：★★★☆☆
容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！
事業運：★★☆☆☆
職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。
財運：★★★★☆
財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀
開運方位：東北方向
摩羯座
人際關係和諧，外力助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。
財運：★★★★☆
運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00脆梅青
開運方位：東北方向
水瓶座
火氣比較大，容易與人起爭端。
整體運：★☆☆☆☆
今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定，有點鬱悶讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。
事業運：★★☆☆☆
今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。
財運：★☆☆☆☆
財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉
開運方位：東北方向
雙魚座
富於幽默感，讓你人際關係紅火。
整體運：★★★☆☆
即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，從而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。
事業運：★★★☆☆
多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入集體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。
財運：★★☆☆☆
今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00石榴紅
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
留言