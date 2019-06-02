每日星座運勢／摩羯充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-06-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-06-2

牡羊座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

財運：★★★☆☆

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00深海藍

開運方位：正北方向

金牛座

戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

整體運：★★★★★

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收獲的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以看看科技方面的電視，領略大千世界的無窮奧秘。

愛情運：★★★★☆

已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。

財運：★★★★☆

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙子座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的愛人找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人作個小小的物件交換，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

事業運：★★★★☆

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

財運：★★★☆☆

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。

愛情運：★★★☆☆

因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！

事業運：★★★☆☆

精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。

財運：★★☆☆☆

會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍

開運方位：正東方向

獅子座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

財運：★★★★☆

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢渠道，進財豐厚。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

處女座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家務活，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

事業運：★★★☆☆

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

財運：★★☆☆☆

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00碧空藍

開運方位：正東方向

天秤座

思緒飄渺，不要做幻想主角。

整體運：★★★☆☆

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約上好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

愛情運：★★★☆☆

單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★☆☆☆

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

財運：★★★☆☆

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00脆梅青

開運方位：東南方向

天蠍座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：正東方向

射手座

主動與人交往，內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

事業運：★★★★☆

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

財運：★★★★☆

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

摩羯座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：正東方向

水瓶座

情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

整體運：★★★☆☆

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★☆☆

應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

財運：★★☆☆☆

莫負債、控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00琥珀橙

開運方位：東南方向

雙魚座

適合獨處、自我反省的一天。

整體運：★★★☆☆

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。

事業運：★★★☆☆

平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！

財運：★★★★☆

心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：西北方向

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