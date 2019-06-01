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每日星座運勢／金牛好運降臨財神顧 愛情進展順利

2019-06-01 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-06-1

牡羊座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起矛盾，讓本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00石榴紅

開運方位：正東方向

金牛座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的渠道。

事業運：★★★★☆

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作。有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00遠洋藍

開運方位：正南方向

雙子座

恰逢朦朧愛情。

整體運：★★★☆☆

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

愛情運：★★★☆☆

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

財運：★★★☆☆

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00冷泉藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

穩定的一天，精力充沛。

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

事業運：★★★★☆

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

財運：★★☆☆☆

人情的打點會讓你小有破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

衝動是魔鬼。

整體運：★★★★☆

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大大方地與對方交往會有好結果喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

財運：★★★☆☆

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00古銅青

開運方位：西北方向

處女座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

事業運：★★★★☆

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

財運：★★★☆☆

有買彩票方面發財的契機，但是比較難於抓住機會，導致失敗機率大於成功機率。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00秋葵綠

開運方位：正東方向

天秤座

心態決定事物取向。

整體運：★★★★☆

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

愛情運：★★★★☆

單身者易與能說會道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

事業運：★★★☆☆

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

財運：★★★★☆

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：正東方向

天蠍座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

射手座

思想交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00遠洋藍

開運方位：正西方向

摩羯座

今天是展現口才的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運普通，情侶間可通過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

事業運：★★★★☆

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

財運：★★★☆☆

避免腦袋發暈，投入超標。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

水瓶座

理財要有計劃。

整體運：★★★★☆

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。

事業運：★★★★☆

易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。

財運：★★★☆☆

在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

雙魚座

注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

愛情運：★★★☆☆

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

事業運：★★★★☆

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

財運：★★☆☆☆

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃

開運方位：東北方向

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