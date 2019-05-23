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小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38聯合新聞網 安妞‧星座

最會冷戰的星座，誰會上榜呢？ 圖／Stocksnap
最會冷戰的星座，誰會上榜呢？ 圖／Stocksnap
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隨著越來越有自主想法的社會風氣盛行，每個人內在的聲音都逐漸崛起，面對自己不喜歡的事或者覺得不滿的看法，都會紛紛浮現，不過這樣的同時也會有一群永遠不愛吭聲的人，因為他們不愛表達，會覺得說了別人也聽不懂的那種，而且這種人最容易憋出病痛與憂鬱！像這樣不喜歡溝通而愛冷戰的人其實不計其數，尤其在戀愛中的男女，最討厭的失望落空，除了吵架就是冷戰個幾天，誰都不想拉下臉來好好說清楚，為了學習溝通並且有個借鏡，今天我們就來看看哪些星座是最愛冷戰的TOP5吧！

第五名-雙子座

聰明伶俐的雙子座天生具備良好的邏輯思維，很多事在他們眼中都是有解決方案與方式的呦！不過他們思考跳耀，容易讓身邊的人都還來不及反應，他們就能將事情釐清了，因此容易不免讓人覺得他們有些許無情，而他們最討厭的就是聽不懂人話的人，所以當他們選擇不想與你溝通，開始冷戰的時候，八成都是因為對方實在太難纏太難搞無法再理性相處時，他們就會靜靜地冷眼旁觀失控的對方，然後待對方自己想通了再說！所以雙子座的人之所以選擇冷戰，進入冷靜期，都是因為他們不想將生命浪費在無聊的莫名情緒裡呦～建議跟雙子座的人相處時，最好能夠好好聽聽他們的想法後再回應，比較不會被打入冷宮冷處理呦！

第四名-摩羯座

天生務實的摩羯座，對任何事的思考都是相當直接，而且會評估到很長遠未來的結果，對於冷戰這件事情，其實他們不覺得是在跟你冷戰，他們只會覺得你沒有可能明白他的用心時，他們就會對你放生放棄，而摩羯座的人也是相當重視回饋與實際面的東西，他們重視與伴侶或朋友能夠是互相成長與學習的，如果他們的朋友老是扯他們後腿，或是沒有帶來實際的互惠幫助的話，他們就會將你歸納為沒用處的朋友，個性實際的他們會乾脆直接不理人家，因為他們認為不需要再演，這樣花時間培養一個好的朋友或伴侶，不如再從新認識，所以摩羯座的人非常固定，有沒有利用價值或是值不值得學習，會是他們對你冷不冷的標準喔！

第三名-處女座

個性總是完美主義的處女座，在與人際關係之間也是相當重視承諾與誠信，他們受不了一段友誼或伴侶關係不完整，他們對待朋友的方式絕對非常好，因為他們不喜歡敷衍的態度，對人也是非常真誠，但是如果讓他們知道你在他們背後做一些不乾淨的手腳，或者在那邊說三道四，他們自然會選擇遠離這樣的人而疏離冷戰，因為他們覺得這樣的關係非常虛假，與其在那邊與你表面和平，不如直接分道揚鑣不做朋友會比較好！而且他們雖然對朋友好又會真心付出，但是若是朋友不小心踏到他們的痛點，例如相處不真誠，或者明明說好的事卻突然變掛，他們可是會頭也不想回地離開喔！

第二名-金牛座

個性悶不吭聲又超會自己生悶氣的金牛座，時常會對自己不喜歡的事過意不去，而且金牛座的人超級愛鑽牛角尖，平常都是不說出自己的感受或意見，會默默累積負面情緒，最後在某個癥結點上就爆炸消失！金牛座會出現冷戰通常會是因為他們討厭你，覺得看到你就想翻白眼，不過金牛座的人很少莫名不爽一個人，大多是因為他們覺得你的所作所為冒犯到他們安全區，例如污衊他們高尚的情操或亂說他們明明做得很好的事，金牛座討厭被指責被污名化，所以如果你很想跟金牛座的人交惡被冷戰，那麼你們可以盡量亂說話，特別是針對他們認為是對的事，他們絕對會跟你冷戰到底喔！

第一名-天蠍座

情緒總是神神祕祕的天蠍座，有時他們一個眼神都可以把對方殺死，他們重情重義重忠實，最討厭背叛污衊與虛情假意，身為他們的朋友其實是一件幸福的事，只不過不要一個誤觸地雷死得不清不楚就好了！天蠍座的人通常蠻知書達禮的，他們也很能跟各式各樣的人相處，不過天蠍座對朋友的分類會清楚分明，劃清關係界線，而天蠍座的人處理事情有種特性就是非常冷靜，所有的慌亂情緒都是壓抑在自己的心裡面，當他們會跟你冷戰都是因為他們不想撕破臉，不想讓場面僵化太難看，因為他們越愛你越會冷戰，愛得深恨得深，若是此刻想跟他們問清楚也問不出個所以然來，因為冷戰時期正是他們消化情緒的時候，與分析事情的對錯分明！如果是場誤會就繼續冷戰吧！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

冷戰星座

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