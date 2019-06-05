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快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你是否容易陷入是非之中呢？若你不是是非之人，那一定是你身邊有這樣的是非之人。正所謂相由心生，一個人的性格往往能夠從其外貌窺探一二，科技紫微網就從面相的角度，來為大家揭秘哪些有事沒事就愛說人是非之人，看到了，請遠離！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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一、鼻小且露骨

這類人大多數自私自利，在利益面前很容易翻臉不認人。鼻子大小是氣量的突顯，鼻小且露骨的人很愛斤斤計較，小心眼，而且脾氣暴躁，情緒說來就來說變化就變壞，如同春天後母臉。一旦受了點氣，立馬就跑去和人廝殺簡直是他們的日常。

　

二、眉壓眼

眉壓眼是一大凶相，性子急容易暴怒和衝動，個性方面比較孤僻，容易壓抑，不愛和人分享內心的想法。遇事總是以自我為中心，忽略其他人的感受，唯我獨尊的意識過於強勢，經常會有目中無人的表現，比如說動不動就因為別人不支持自己的觀點，而與人吵起來。

　

三、下三白眼

下三白眼是指瞳孔靠上面的眼睛，這類人通常偏激記仇，任性刁蠻，並非善類。當他們遭遇不如意的事情時，無論如何也要把始作俑者拖下水，甚至還會隨意把情緒撒在無辜者的身上。和他們靠得過近，可是會有被拉入大戰的危險哦！

　

四、顴骨高

這類人群一般來說倔強急躁，而且人際關係總是處不太好。固執又聽不進勸，總覺得自己所想的就是真理，別人都是在無理取鬧而已。聽到別人口中與自己意見相悖的觀點，會氣不過，瞬間就和人開戰。

　

五、嘴突下巴短

嘴突下巴短的人群，一般都很八卦，愛說人是非，與此同時鬥志強烈，計較得失，有一顆好勝心。性格方面常表現得魯莽，髒話脫口就來，出口成髒。心情不好的時候再遇到個自己看不慣的人，語言上會極具攻擊性，而如果對方也非善人，那自然就「一拍即合」了。

　

六、三角眼

天生三角眼的人比較小心眼，很多事情都愛斤斤計較，很沒氣度，尤其是在看到別人比自己過得更好時，一顆妒忌之心在體內熊熊燃燒。缺乏豁達博愛之心，只能見別人過得不如自己，一旦體內的嫉妒困獸被喚醒，立刻想找對方拼個高下。

　

【延伸閱讀】

解命盤！你注定常有口舌糾紛？

靈能名師，透露你未來重要事件

　



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