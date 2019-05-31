對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

婚姻相處久了，愛情當然就慢慢淡了。很多人以為，只有濃烈的愛，才會讓一個人對另一個人寵愛與包容，然而就算愛情昇華為親情後，對家庭的責任感仍是不應改變的。科技紫微網這就帶你去看看，哪些男人不管再久還是最疼老婆，堪稱好老公的前段班。

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第一名：生肖牛

吃虧是福，心態平和

生肖屬牛的男人很能積極的看待吃虧這件事。他們認為吃虧是福，並不計較自己付出的是不是比對方多。由於他們天天生活在「福」中，自然能使女人在生理和心理上終身依靠了！

第二名：生肖羊

胸襟開闊，寬容忍讓

屬羊老公是體諒女人的典範。他們知道女人對家庭的付出、犧牲並不容易，懂得寬容另一半的許多缺點，又擅長化干戈為玉帛。如此疼惜太太，互相扶持，一段感情要維繫到老並不難。

第三名：生肖豬

尊重太座，溫柔聽話

一個能伴女人一生的好男人，大概都會帶有一點「妻管嚴」。因為敬畏，所以不敢造次，避免與老婆爭執抬槓。誰說女人不該太強勢呢？只要找個能欣賞你的男人，照樣幸福可期。

第四名：生肖狗

陽光心理，不找刺激

這類男人很懂得尋找生活趣味，充實人生，提振情緒。他會從事運動、嗜好、閱讀……不會因生活枯燥就想尋找「刺激」，更不會輕易迷失自己。在這些活動中，他也會帶著另一半，讓她的生活充滿陽光與朝氣！

第五名：生肖龍

著眼大局，知所輕重

他很清楚，對你好，你心情就好，你心情好，照顧孩子和應對公婆的情緒就好，他做錯事時你的包容度也高……夫妻和諧，家庭就和諧，孩子有了穩定的成長環境，才更易成才。

以上這些類型的男人，是婚姻中相對比較好的選擇。然而不同的女人對男人的看法不同，相處的狀態也會南轅北轍。你找到那個最適合你的另一半了嗎？

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