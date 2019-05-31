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這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

每個人心裡都有一扇門，不會輕易向別人打開。有些人可能出於禮貌和交際方便，會給人自來熟的感覺，事實上他們並不是真的親近人。12星座中，哪些星座相處簡單，但心門卻特別厚，交心很難呢？就讓科技紫微網來為你分析吧。

圖片來源／Shutterstock
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射手座

射手座的人看上去熱情豁達，好像很容易相處的樣子，其實他們對交友還是有自己的標準。你們平時雖然相處甚歡，但射手內心可能根本沒有把你歸到他的朋友那一欄，只是出於禮貌跟你客套寒暄罷了。

　

雙魚座

雙魚給人的第一印象，多半是善解人意，很好說話。其實，等你真正瞭解這個星座時，就會發現雙魚座的人戒心很強，通常不會跟人深交，也不擅長說肺腑之言。他可能會為你排憂解難，卻不會跟你建立深厚友誼。

　

牡羊座

牡羊座在生活中跟任何人都是自來熟。他跟什麼人都能聊，雖說建立交情容易，但你若真的想跟他們深交，卻會發現那挺難的。在牡羊座心裡，只有共同經歷過很多事的人，才能成為摯友，不然就只能算是泛泛之交。

　

天秤座

天秤座的人EQ很高，在與人相處的過程中，通常會優先考慮對方的感受。但你可別覺得他們多跟你說幾句，就真的能走進他們的心裡。對朋友的選擇，天秤其實設立了很高的標準，除非真的是他們很喜歡的人，不然很難成為他們的朋友。

　

巨蟹座

巨蟹座的人比較博愛，在相處的過程中不會吝嗇付出熱情。但與此同時，他們的內心深處卻是一個非常謹慎的人，很少會對陌生人打開心扉。所以若是想要和他們交心、成為朋友，那可是需要經歷很漫長的過程的。

　

【延伸閱讀】

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神靈師鑒定，如何讓他喜歡你？

　



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