【測字】努力沒進展？你最近陷入哪種撞牆期

2019-05-28 09:51 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

運勢常有高低起伏。若是時運不佳，陷入撞牆期，再努力也難有進展，甚至受挫連連。現在就讓科技紫微網用6個漢字來分析，你最近容易陷入哪種撞牆期，以利於你調整方向、規劃未來。

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

測字選項：

圖片來源／科技紫微網 分享 facebook

結果分析：

選字1、天：思維遲滯，缺乏靈感

從你選擇的「天」字來看，你原本思維靈活，創意十足，常有出人意料的好點子，諸事頗順。近期卻感覺思維遲滯，滿腦袋的漿糊，幾乎喪失了靈感，就算想破頭也難以想出好點子、好辦法來。這不是你的錯，別給自己太大的壓力。沒有靈感時，與其苦思冥想，不如放空心靈，讓大腦好好休息休息，一旦放鬆下來，靈感將逐漸顯現。

選字2、無：財路不暢，商機難尋

一個「無」字已道出天機。原本求財對於你而言是一件頗為輕鬆的事情，稍加努力就能收穫豐厚，還能有額外進帳。只是近期財運有阻礙，商機不顯，財路不通。此時越是求財心切，越容易撞牆，甚至有損財、破財之危機。求財要講方法，順道理，蠻幹、心急都難有收穫。宜放慢腳步，瞭解市場動態，收集財經資訊，擬好理財策略，再開始行動。

選字3、絕：絕緣附身，桃花不開

你選擇的「絕」字是在告訴你，原本你魅力四射，人見人愛，花見花開，異性緣極佳，只要你願意，就能如蝴蝶飛舞於花叢中。近期你卻感覺被愛情絕緣體附身，桃花難開，極少有機會跟異性接觸互動，即使遇到也難有眼緣，甚至互看不順眼，想要來電很難。不必擔心，這只是暫時性的愛情能量不足，你也正好可以趁此獨處、好好思考人生。

選字4、人：人緣不順，交友不易

你選的字是「人」，這說明了問題在人緣。你的人緣一直都很不錯，三教九流人脈廣闊，出門在外易獲得朋友助力。但是最近與朋友之間的衝突變多，不容易交到新朋友，就算遇到也是有些不對盤。這個時期交友需謹慎，免得誤入陷阱，交到損友。也不宜一點小事就求助於朋友，不僅難以獲得援助，還易惹來是非麻煩，求人不如求己。

選字5、之：精神不佳，健康堪憂

一個「之」字道破天機，這個字暗示著你原本精力旺盛，身體健康、不易生病，即使生病也能遇到良醫。近期卻精神萎靡不振，總感覺做什麼事都興趣缺缺，身體病懨懨的，似乎健康堪憂。雖然心裡嚮往著遠大志向，但是身體健康不佳讓你無精打采，難以發揮對他人的感染力。應該以自己的健康為首要考慮，其他的事都可以先擱置。

選字6、路：事業受阻，難有進展

你選擇的是「路」字，這是在告訴你，原本你事業發展順利，行走職場路路通，付出容易有收穫。然而近期常有受挫感，明明已經努力付出，收穫卻難成比例。又因肩負重任、想要有所表現，卻怎麼也使不出勁，前進之路受阻。此時最應戒驕戒躁，養成靜心的功夫，別急著開疆拓土、急於求成。飯要一口口吃，路要一步步走，穩中求升。

【延伸閱讀】

●批流年，揭露下半年的轉運機會

●塔羅預言，某件事改變你命運？





