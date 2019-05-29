想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

魅力是比顏值更能吸引人的存在，每個人都有屬於自己的獨特魅力，你知道你的魅力點在哪嗎？你的魅力最容易吸引誰的注意呢？有時候個性差很多的兩人，反而有特別的吸引力，是真的嗎？科技紫微網就來幫你挖掘自己的魅力，想順利脫單一定要趕快看喔！

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牡羊座

最強魅力：率真坦蕩

吸引星座：巨蟹、雙魚

12星座裡，就屬牡羊最像個長不大的小孩！有孩子般的純真與衝勁，對喜歡的事物就會奮力投入，不怕挑戰，這樣的特質對巨蟹和雙魚有致命的誘惑力，因為這兩個星座常把話藏在心裡，或是猶豫太多下不了決定，需要牡羊來拖著他們前進。

金牛座

最強魅力：沉穩冷靜

吸引星座：牡羊、獅子、射手

金牛通常是個穩重的乖寶寶，做事按部就班，看在衝動急躁、速度暴衝的牡羊、獅子、射手眼裡，有著截然不同的魅力。當他們因為缺乏計劃而遇到阻礙時，若能有金牛帶他們冷靜下來，會反過來認同金牛實事求是的執著魅力。

雙子座

最強魅力：腦袋裡各種奇思妙想

吸引星座：水瓶、牡羊、摩羯

雙子的腦筋轉得快，求知慾很強，什麼都想學，有著多才多藝的魅力。對於同是風象的水瓶來說很有話聊，不會冷場；而牡羊的好奇心也很重，想知道雙子到底有多少未知的特質；另一個反差較大的便是摩羯，會暗自崇拜雙子的多變樣貌。

巨蟹座

最強魅力：善解人意、體貼

吸引星座：獅子、水瓶、射手

巨蟹的守護神是月亮，因此人間的巨蟹也像媽媽一樣，照亮身旁的人。不論是運動後送上冷飲和毛巾，還是天冷了準備熱飲暖手，甚至是晚上傳訊息提醒別熬夜，都是無微不至的關懷。有些人可能會嫌煩，不過獅子、水瓶和射手會很享受這份照顧。

獅子座

最強魅力：霸氣

吸引星座：巨蟹、雙魚

獅子不管到哪裡都希望獨佔眾人的目光，想稱王，想掌握權勢，讓巨蟹和雙魚都會有臣服、膜拜的衝動，想學習獅子的活躍。但王位之上總是特別孤獨，這也能讓巨蟹和雙魚激起保護慾，渴望守護內心脆弱的獅子。

處女座

最強魅力：心思細密，專注

吸引星座：天蠍、射手、水瓶

這個星座通常被貼上「難搞」、「龜毛」的標籤，但其實內心很敏感柔軟，會為在乎的人真心付出。對於擅於觀察的天蠍來說，自然能懂處女的魅力。而射手與水瓶對於處女的條理分明相當敬佩，心生仰慕。

天秤座

最強魅力：優雅得體

吸引星座：雙子、獅子、水瓶

交遊廣闊的天秤，每次出場永遠有著恰如其分的裝扮，說起話來優雅動人，很會交際。做起事來也多半能居中協調，不得罪任何一方。讓雙子、水瓶和獅子容易對天秤的外型一見鍾情，或是對天秤長袖善舞的姿態傾慕不已。

天蠍座

最強魅力：神秘反差萌

吸引星座：雙子、獅子、射手

天蠍表面上愛說狠話，其實心裡很膽小，只有對在乎的人事物，才會展現他強烈的佔有慾，其他時候常給人冷漠的感覺。雙子和射手通常有話直說，好奇天蠍面具下的面貌，有什麼樣的反差；至於同樣以高傲聞名的獅子，會被天蠍激起好勝心，想看誰能贏得這場愛情賭局。

射手座

最強魅力：灑脫，熱情

吸引星座：雙子、摩羯、雙魚

射手是個遊戲人間的旅行者，彷彿隨時都能背起行囊去探險，永遠有新奇好玩的事物能分享，最符合喜新厭舊又愛說話的雙子，可以一起探索世界。而較為悲觀的摩羯與雙魚則會感染到射手樂觀的天性，覺得和射手在一起每天都開心，讓感情在不知不覺間萌芽。

摩羯座

最強魅力：強烈的責任感

吸引星座：雙子、天秤

摩羯向來腳踏實地，就像龜兔賽跑裡最終獲勝的烏龜，不怕慢，只怕「呷緊撞破碗」。而且很有責任感，不管職場還是家庭，有摩羯在就是最穩固的支柱。風象的雙子、天秤能言善道，卻不一定想坐大位、負責任，此時摩羯的個性便能加以互補，展現不張揚又可靠的魅力。

水瓶座

最強魅力：有創意，點子多

吸引星座：金牛、摩羯、處女

水瓶很有創意，鬼點子不少，但是也相信真理，有自己秉持的原則，不當牆頭草。對於土象星座的摩羯、金牛、處女來說，堅持的一面彷彿如出一轍，而水瓶更有無窮的創意思考，讓腦筋比較直的土象星座相當佩服，有著強烈的魅力！

雙魚座

最強魅力：體貼多情又若即若離

吸引星座：天蠍、射手、摩羯

雙魚把愛情看得很重，善用一些小花招來表達體貼，想像力豐富，能感同身受，讓對方覺得窩心，對直來直往的射手與保守拘謹的摩羯來說，是一種他們所缺乏的特殊魅力。而天蠍與雙魚同為水象星座，具備心有靈犀的默契，雙魚的溫柔更能慰藉天蠍心口的寂寞。

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